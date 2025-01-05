«Личное видео появилось в сети»: депутат заявил, что не сравнивал россиян с опарышами

Спикер думы Дальнегорска пожаловался на взлом после сравнения граждан с опарышами

Спикер думы приморского Дальнегорска пожаловался на взлом аккаунта в Telegram: с его страницы в городском канале было опубликовано видео со сравнением комментаторов с опарышами. По словам депутата, в сеть попали материалы из его переписок — в том числе «личное видео». Сейчас аккаунт, с которого был оставлен оскорбительный комментарий, уже удален.

Спикер думы Дальнегорска Приморского края, депутат Никита Харламов заявил о взломе аккаунта в Telegram, с которого от его имени был оставлен комментарий с оскорблением в адрес местных жителей.

«2 января с помощью вредоносной ссылки был взломан мой личный аккаунт! От моего имени происходили массовые рассылки с оскорбительным содержанием. В сеть также попали материалы из личных переписок», — сказал он.

Оскорбительный комментарий от имени Харламова появился 3 января в Telegram-канале Administration_Dalnegorsk (он не имеет отношения к официальному аккаунту администрации города). Канал опубликовал пост дальнегорской прокуратуры о мусорном коллапсе: горожане жаловались на переполненные придомовые контейнеры и плохую работу служб по вывозу мусора в праздники, из-за чего надзорное ведомство начало проверку. В комментариях местные жители начали критиковать мэрию Дальнегорска и лично главу города Александра Теребилова, после чего с аккаунта Харламова в чате было опубликовано видео с опарышами и подписью: «Комментаторы Administration_Dalnegorsk» .

Участники дискуссии обратили внимание, что оскорбительное видео размещено с профиля спикера думы.

«Я смотрю вы Никита Юрьевич, председатель Думы ДГО, граждан за опарышей принимаете? Вы ничего там не попутали? Вы настолько оборзели, что напрочь забыли о депутатской этике», — ответила на комментарий одна из участниц чата (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета.Ru»).

По словам Харламова, видео попало в чат в результате взлома: мошенники получили доступ не только к сообщениям, но и к личным видеозаписям.

«Буквально через полчаса после взлома мошенниками аккаунта личное видео, которое я отправлял только в личной переписке, уже появилось в сети. А спустя сутки, 3 января, видео с опарышами попало в рассылку якобы от моего имени уже по списку моих личных контактов», — сказал Харламов.

При этом он предупредил «об опасности перехода по ссылкам, полученным от незнакомых пользователей и фейковых аккаунтов знакомых» и призвал к бдительности. Аккаунт, с которого был отправлен видеоролик, сейчас уже удален.

Проблема с мусором

В период с 2 по 3 января зампрокурора Дельнегорска Александра Федорова лично осмотрела проблемные объекты, на которые поступали жалобы от жителей, пишет «АиФ-Приморье». В осмотрах также участвовал глава городского округа Александр Теребилов.

После этого места сбора отходов были оперативно очищены, а прокуратура направила представление главе города и руководителю компании, занимающейся вопросами экологии.

Цифровое золото: как защитить свои персональные данные В современном мире защита персональных данных становится все более актуальной задачей. Утечки информации... 06 декабря 15:14

«В настоящее время продолжаются проверки. Устранение нарушений находится под контролем. Особое внимание будет уделено тому, чтобы места сбора отходов соответствовали специальным нормам», — заявила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальной услугой»).