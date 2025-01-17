В Госдуме согласились, что депутату Саковичу нельзя было называть хабалками своих подписчиц

С депутатом городского собрания Йошкар-Олы Андреем Саковичем провели разъяснительную беседу — в комментариях к своему посту во «ВКонтакте» он назвал «хабалками» женщин, жаловавшихся на рост цен, и посоветовал им «побиться головой о стену». Ответственный секретарь комиссии партии «Единая Россия» по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко сообщил «Газете.Ru», что считает это наказание достаточным.

«Данный инцидент находился в поле зрения комиссии партии по этике. По информации от секретаря регионального совета республики Марий Эл и главы республики Юрия Зайцева, члену партии «Единая Россия» Андрею Саковичу было сделано замечание. С ним проведена разъяснительная беседа и указано на недопустимость общения с избирателями в сети интернет в подобного рода выражениях. По моему мнению, региональное отделение предприняло исчерпывающие меры в данной ситуации, оперативно отреагировав на этот инцидент», — сказал Ревенко.

В комментариях к посту Саковича жительницы региона пожаловались на резкий рост цен в магазинах, отметив, что огурцы стоят 450 рублей за килограмм. Они обратились к депутату с просьбой вмешаться и помочь решить проблему.

Сакович объяснил ситуацию рыночной экономикой, и заявил, что его вмешательство ничего не изменит. Позже он перешел на оскорбления, посоветовав россиянкам «не открывать рот, если их не спрашивают», назвал их «хабалками» и предложил «побиться головами об стену». Их комментарии он счел «тупыми».

Региональное отделение «Единой России» организовало лингвистическую экспертизу. Она показала, что высказывания Саковича «не содержат уничижительных характеристик личности», поэтому дисциплинарных мер к депутату применять не стали.

Ранее сообщалось, что скандаливший сахалинский депутат задержал вылет самолета на 40 минут.