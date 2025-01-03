«Сильный козырь». Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область поможет в переговорах с РФ

Вторжение в Курскую область с удержанием части ее территории необходимы Киеву как «козырь в переговорах», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он признал, что «одним днем война не закончится», но, по его мнению, избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать переговорам и окончанию конфликта. Издание Bild пишет, что Кремль может завершить СВО уже в этом году. Однако в России заявили, что пока ни команда Трампа, ни киевские власти не выдвинули предложений по миру, которые заинтересовали бы Москву. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью, которое было показано в эфире национального телемарафона страны. В нем он в очередной раз объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область.

«Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами глобального Юга. Я никогда не думал, что это окажет на них такое влияние. А на них это оказало большое влияние», — заявил Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

Он пояснил, что для стран глобального Юга Россия всегда была непобедимой, однако теперь, с его точки зрения, Украина доказала, что это не так. Украинские подразделения «более четырех месяцев контролируют часть российской территории», а россияне якобы «ничего не могут сделать».

Изначально Зеленский объяснял вторжение в Курскую область необходимостью создания «буферной зоны» для защиты Сумской области и прилегающих территорий от российских войск. Кроме того, украинские власти предполагали, что операция поможет оттянуть часть российских сил из Донбасса.

Отвечая на вопрос о продвижении российских войск на Донбассе, Зеленский признал этот факт. Однако заявил, что перед Вооруженными силами Украины стоит задача остановить наступление ВС РФ в ближайшее время.

«Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — сказал он.

Зеленский признал и участившиеся случаи дезертирства в украинской армии. По его словам, с осени их количество постепенно снижается.

Ряд западных СМИ придерживаются иного мнения. Так, журнал Forbes сообщил, что элитная украинская 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, проходившая подготовку за пределами Украины, начала распадаться еще до прибытия на фронт в район Покровска. Из 5800 военнослужащих около 1700 дезертировали до начала боев.

Торг с ЕС и роль Трампа в переговорах

В интервью Зеленский также рассказал о переговорах о судьбе украинских беженцев в странах Евросоюза. По его словам, европейские лидеры делят украинских беженцев на две большие категории: тех, кто работает, и тех, кому нужно выплачивать материальную помощь и пособия.

Неработающих, по словам Зеленского, в ЕС предпочли бы вернуть на Украину. А работающих — оставить в Европе в качестве дешевой рабочей силы.

«Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу — возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает», — рассказал Зеленский.

Говоря о возможных сроках окончания конфликта, президент Украины заявил, что «одним днем война не закончится», но Трамп может поспособствовать этому и даже сыграть решающую роль.

«Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Я считаю, что это правда», — отметил Зеленский.

Президент Украины заявил, что рассчитывает на встречу с Трампом сразу после его инаугурации и выразил надежду, что план президента США «будет совпадать с украинским видением». При этом Зеленский полагает, что президент России Владимир Путин «не хочет переговоров» и будет изыскивать поводы, чтобы их избежать.

Что о переговорах думают в России

Российская сторона не раз заявляла, что готова к мирным переговорам на основе стамбульских соглашений 2022 года.

Мнение о том, что конфликт идет к своему завершению, высказывается и в западных СМИ. Так, 3 января немецкое издание Bild выпустило статью, в которой рассказывается о неких «поступающих из Кремля сигналах», которые можно интерпретировать как желание России закончить операцию на Украине в 2025 году.

«Кремль может завершить СВО в этом году и уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу», — пишет издание.

В статье высказывается предположение, что об этом, в частности, говорит подготовка Кремля к выборам в Госдуму 2026 года. Еще одним фактором немецкое издание называет стремление новоизбранного президента США завершить конфликт сразу после вступления в должность.

При этом постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что пока ни команда будущей администрации США, ни действующие киевские власти не выдвинули никаких предложений по миру на Украине, которые могли бы вызвать интерес Москвы.

«Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слова «заморозка конфликта». <...> Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», — сказал дипломат.

По его словам, Москва не может воспринимать всерьез и «сигналы о неких договоренностях», которые поступают из Киева.

«Вопрос в том, что, когда Зеленский, предположим, удосужится захотеть сесть за стол переговоров, на какой линии боевого соприкосновения это будет происходить. Чем дальше, тем хуже для него будут условия», — резюмировал Небензя.