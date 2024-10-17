«ХАМАС не будет править Газой». Нетаньяху заявил, что не остановится на гибели Синвара Премьер Израиля Нетаньяху подтвердил ликвидацию нового лидера ХАМАС Синвара

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара важной вехой в падении власти движения в секторе Газа и заверил, что операция ЦАХАЛ продолжится. Он также пообещал сохранить жизнь тем бойцам ХАМАС, кто добровольно сложит оружие и освободит заложников. Тем временем СМИ сообщают, что ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию Синвара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил влияние гибели главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара на судьбу сектора Газа.

«Сегодня я стою перед вами, чтобы сообщить вам, что Яхья Синвар ликвидирован ... Его устранение является важной вехой в падении злого правления... . ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало «дня после» ХАМАС, и это возможность для вас, жителей Газы, наконец-то вырваться на свободу от его тирании», — заявил политик в своем сегодняшнем видеообращении.

Он также призвал членов ХАМАС освободить израильских заложников и пообещал в этом случае сохранить им жизнь.

«Террористам ХАМАС я говорю: ваши лидеры бегут, и они будут уничтожены. Я говорю всем, кто удерживает наших заложников: кто сложит оружие и вернет наших заложников — тому мы позволим уйти и жить», — сказал Нетаньяху.

«Послание врагам»

О том, что израильские военные ликвидировали Синвара, ЦАХАЛ сообщил вечером 17 октября.

«Яхья Синвар был ликвидирован после того, как весь прошлый год прятался за спинами гражданского населения Газы, наверху и внизу — в подземных туннелях сектора Газа», — говорится в заявлении израильской армии.

Как отметил глава МИД Израиля Исраэль Кац, «убийство Синвара создает возможности для незамедлительного освобождения заложников и может привести к новой реальности в секторе Газа — без ХАМАС и без иранского контроля».

«Это великое военное и моральное достижение для Израиля и всего свободного мира, противостоящего злу оси экстремистского ислама, возглавляемой Ираном», — цитирует его слова Jerusalem Post.

Глава минобороны Израиля назвал ликвидацию главы ХАМАС «ясным посланием врагам» Израиля.

«Это четкое послание всем нашим врагам: Армия обороны Израиля настигнет любого, кто попытается навредить гражданам или силам безопасности Израиля, и мы привлечем их к ответственности», — сказал он.

Исследование образцов ДНК подтверждает факт Синвара в секторе Газа, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в службах безопасности. Уточняется, что установление личности облегчается тем, что в прошлом Синвар находился под стражей в израильских тюрьмах. О том, что ДНК-экспертиза подтвердила смерть главы ХАМАС, сообщают также источники Al-Arabiya.

Официального подтверждения гибели лидера от ХАМАС еще не было. «Все комментарии будут размещены на официальном сайте ХАМАС и в его Telegram-канале», — говорится в комментарии движения.

«Я не буду скучать»

Новый генсек НАТО Марк Рютте, комментируя информацию о возможной ликвидации Синвара, заявил журналистам, что не расстроится, если он действительно погиб.

«Если это окажется правдой, я не буду скучать по нему», — сказал Рютте.

Яхья Синвар был назначен лидером политбюро ХАМАС в августе после того, как 31 июля в Тегеране был ликвидирован прежний глава Исмаил Хания. Группировка назвала произошедшее терактом.

Синвара считают одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

28 сентября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Авиаудар был нанесен в тот момент, когда высшее командование шиитской организации находилось в штаб-квартире и «занималось координацией террористической деятельности против граждан государства Израиль», заявили в пресс-службе.

Помимо Насраллы, был ликвидирован командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи, а также другие командиры, чьи имена не называются.