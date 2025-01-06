«Нам не за что»: в Минске опровергли слова Зеленского об извинениях Лукашенко

В Минске опровергли заявление Владимира Зеленского о том, что Александр Лукашенко извинялся перед ним в первые дни военной операции РФ. Накануне Зеленский рассказал, что в начале 2022 года президент Белоруссии позвонил ему и принес извинения за нарушение границы ракетами и БПЛА с белорусской стороны. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что разговор двух лидеров тогда состоялся, однако Лукашенко не извинялся перед Зеленским, потому что Белоруссии «не за что» просить прощения.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Александр Лукашенко извинялся перед ним в первые дни российской военной операции в 2022 году. Об этом Эйсмонт заявила в комментарии РБК.

«Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил — по той простой причине, что извиняться нам не за что.

Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — отметила пресс-секретарь.

При этом Эйсмонт подтвердила, что разговор между главами Белоруссии и Украины в первые дни конфликта действительно состоялся, «исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского».

«В чем была суть того разговора: наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо, отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул», — подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь белорусского лидера также добавила, что Лукашенко и тогда, и сейчас уверен в том, что конфликт во многом случился из-за проводимой Зеленским политики.

«Если бы он поменьше слушал своих западных кураторов и руководствовался интересами своего народа, то этой войны можно было избежать», — заключила она.

«Володя, это не я»

Накануне Зеленский дал большое интервью американскому блогеру Лексу Фридману. В разговоре, который длился три часа, внимание уделили многим темам — от международных отношений до внутренней политики. Зеленский высказывался, в том числе о переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным, замороженных российских активах, президентских выборах на Украине и многом другом.

«Не хочу давать пас Путину». Зеленский о мирных переговорах, выборах и презрении к россиянам Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью популярному американскому блогеру Лексу Фридману... 06 января 16:18

Кроме этого, президент Украины также рассказал о случае, который произошел в первые дни украинского конфликта в 2022 году. По словам Зеленского, тогда ему позвонил Лукашенко и в неформальном диалоге принес извинения за инциденты, связанные с нарушением украинской границы ракетами и беспилотниками. Белорусский президент, как заявил Зеленский, якобы уверял, что не имеет к этому никакого отношения.

«Через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону. И он извинялся, он сказал: «Это не я, с моей территории пускали ракеты, пускал [президент РФ Владимир] Путин». Это его слова, у меня есть свидетели. Он мне говорил: «Ты поверь, Володя, это не я, я ему говорил, не надо, это было без меня»,

— сказал президент Украины.

Как утверждал Зеленский, в ответ на это он заявил Лукашенко, что считает его «убийцей».

«Он мне говорил: «Пойми, нельзя воевать с русскими». Я ему сказал: «Мы никогда не воевали. Война, ракеты прилетели с твоей земли, из Беларуси, как ты [это] допустил?» Он говорит: «Ну, ладно, отвечай». Я до сих пор помню, он мне говорит: «Ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты же знаешь, как много он для меня значит»… Мозырский завод», — заявил президент Украины.