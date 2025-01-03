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Лидер Гренландии заявил о стремлении к независимости от Дании

Премьер Гренландии Эгеде заявил о желании добиться независимости от Дании
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Vladimir Potapeknko/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться независимости от Дании. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, история и нынешние условия показали, что сотрудничество Гренландии с Данией не привело к созданию полного равенства.

«Пришло время нам самим двигаться вперед и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами», — сказал он.

По его словам, решение о независимости должен принимать народ Гренландии, однако не уточнил, когда может быть проведено соответствующее волеизъявление.

Гренландия была колонией Данией до 1953 года. В настоящее время она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 году обрела право получить независимость. Считается, что большинство из 57 тыс. жителей острова поддерживают решение о его независимости.

23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире». Позднее стало известно, что датское королевство приняло решение выделить дополнительные средства для обороны острова Гренландия.

Ранее с королевского герба Дании убрали три короны.

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