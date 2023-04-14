Почему владелец Twitter и отец трансгендера Илон Маск выступает против трансперехода для детей

Илон Маск снова отличился трансфобным высказыванием. На этот раз он призвал пожизненно сажать в тюрьму врачей и родителей, которые допускают смену пола для детей. До этого во Флориде запретили процедуры по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних. При этом сын Маска от первого брака Ксавьер в прошлом году стал его дочерью Вивьен — трансдевушка официально сменила пол, поменяла имя через суд и заявила, что не хочет иметь ничего общего со своим биологическим отцом.

Американский миллиардер, владелец Twitter, Space-X и Tesla Илон Маск выступил за пожизненное заключение для людей, разрешающих смену пола несовершеннолетним или проводящим соответствующие операции.

«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он стал взрослым и может самостоятельно дать согласие, должен отправиться в тюрьму до конца жизни», — написал он в Twiter.

Таким образом предприниматель прокомментировал решение властей штата Флорида, где вступил в силу запрет на проведение процедур по смене пола несовершеннолетним. Медицинский совет штата запретил использование блокаторов полового созревания, гормональной терапии или хирургических операций для лечения гендерной дисфории (расстройство из-за несовпадения гендерной идентичности и биологического пола — «Газета.Ru») у лиц моложе 18 лет. Часть этих процедур может привести к пожизненной стерильности.

Сенатор-республиканец от Флориды Клей Ярборо в марте заявлял, что законодательство штата должно четко устанавливать «границы, которые уважают права и обязанности родителей, защищая детей от очень серьезных проблем со здоровьем и безопасностью».

Новое решение властей штата продолжает политику губернатора Флориды Рона Десантиса, который еще в прошлом году запретил покрывать государственной страховкой Medicaid затраты на операции по смене пола и гормонотерапию.

Кроме Флориды похожие запреты на гормонотерапию и процедуры по смене пола запрещены еще в 12 штатах США.

У Илона Маска от первого брака с Жюстин Уилсон в 2004 году родились мальчики-близнецы Гриффин и Ксавьер. После того, как миллиардер ушел от их матери и начал встречаться с актрисой Талулой Райли, Ксавьер прекратил с ним общение. В прошлом году стало известно, что Ксавьер завершил трансгендерный переход, стал девушкой, официально сменил пол и имя на Вивьен Дженна Уилсон.

Вивьен официально оформила смену пола через суд в июне 2022-го, когда ей исполнилось 18 лет. Транс-девушка также заявила, что не желает иметь ничего общего со своим биологическим отцом.

В сентябре прошлого года папарацци удалось запечатлеть Вивьен на улице. На снимках было видно, что у нее появилась женская грудь.

Смена пола и заявление Вивьен Дженны Уилсон стал сенсацией для западных таблоидов, поскольку один из богатейших людей на планете всегда держал свою личную жизнь и семью в тени и старался не придавать огласке.

Газета The Independent допускала, что публичное заявление Вивьен о потере связи с отцом и транспереход стали ответной реакцией на трансофобные комментарии, сделанные Маском в 2022 году. Он в частности неоднократно публиковал твит «Местоимения — отстой», намекая на требования трансгендеров обращаться к ним без использования местоимений мужского или женского рода.

Кроме того, в 2022-м бывшая жена Маска певица Граймс начала встречаться с транс-женщиной и общественником Челси Мэннинг. После новостей об этом миллиардер также публиковал трансфобные мемы.

В октябре прошлого года в одном из интервью бизнесмен обвинил американскую систему образования в том, что у него не складываются отношения с трансгендерной дочерью. Он посчитал, что против отца Вивьен настроили «неомарксисты» из элитного колледжа, где она учится.

«Это коммунизм чистой воды. Он заставляет думать, что если ты богат, то ты — олицетворение зла», — говорил Маск. Он выразил надежду, что со временем они с дочерью помирятся, тем более, что со всеми остальными своими детьми (в общей сложности их семь) у него отличные отношения.