Почему владелец Twitter и отец трансгендера Илон Маск выступает против трансперехода для детей

Американский миллиардер, владелец Twitter, Space-X и Tesla Илон Маск выступил за пожизненное заключение для людей, разрешающих смену пола несовершеннолетним или проводящим соответствующие операции.
«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он стал взрослым и может самостоятельно дать согласие, должен отправиться в тюрьму до конца жизни», — написал он в Twiter.
Таким образом предприниматель прокомментировал решение властей штата Флорида, где вступил в силу запрет на проведение процедур по смене пола несовершеннолетним. Медицинский совет штата запретил использование блокаторов полового созревания, гормональной терапии или хирургических операций для лечения гендерной дисфории (расстройство из-за несовпадения гендерной идентичности и биологического пола — «Газета.Ru») у лиц моложе 18 лет. Часть этих процедур может привести к пожизненной стерильности.
Сенатор-республиканец от Флориды Клей Ярборо в марте заявлял, что законодательство штата должно четко устанавливать «границы, которые уважают права и обязанности родителей, защищая детей от очень серьезных проблем со здоровьем и безопасностью».
Новое решение властей штата продолжает политику губернатора Флориды Рона Десантиса, который еще в прошлом году запретил покрывать государственной страховкой Medicaid затраты на операции по смене пола и гормонотерапию.
Кроме Флориды похожие запреты на гормонотерапию и процедуры по смене пола запрещены еще в 12 штатах США.
У Илона Маска от первого брака с Жюстин Уилсон в 2004 году родились мальчики-близнецы Гриффин и Ксавьер. После того, как миллиардер ушел от их матери и начал встречаться с актрисой Талулой Райли, Ксавьер прекратил с ним общение. В прошлом году стало известно, что Ксавьер завершил трансгендерный переход, стал девушкой, официально сменил пол и имя на Вивьен Дженна Уилсон.
Вивьен официально оформила смену пола через суд в июне 2022-го, когда ей исполнилось 18 лет. Транс-девушка также заявила, что не желает иметь ничего общего со своим биологическим отцом.
В сентябре прошлого года папарацци удалось запечатлеть Вивьен на улице. На снимках было видно, что у нее появилась женская грудь.
Смена пола и заявление Вивьен Дженны Уилсон стал сенсацией для западных таблоидов, поскольку один из богатейших людей на планете всегда держал свою личную жизнь и семью в тени и старался не придавать огласке.
Газета The Independent допускала, что публичное заявление Вивьен о потере связи с отцом и транспереход стали ответной реакцией на трансофобные комментарии, сделанные Маском в 2022 году. Он в частности неоднократно публиковал твит «Местоимения — отстой», намекая на требования трансгендеров обращаться к ним без использования местоимений мужского или женского рода.
Кроме того, в 2022-м бывшая жена Маска певица Граймс начала встречаться с транс-женщиной и общественником Челси Мэннинг. После новостей об этом миллиардер также публиковал трансфобные мемы.
В октябре прошлого года в одном из интервью бизнесмен обвинил американскую систему образования в том, что у него не складываются отношения с трансгендерной дочерью. Он посчитал, что против отца Вивьен настроили «неомарксисты» из элитного колледжа, где она учится.
«Это коммунизм чистой воды. Он заставляет думать, что если ты богат, то ты — олицетворение зла», — говорил Маск. Он выразил надежду, что со временем они с дочерью помирятся, тем более, что со всеми остальными своими детьми (в общей сложности их семь) у него отличные отношения.