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Маск объявил о переезде SpaceX из Калифорнии

Маск объявил о переезде SpaceX в Техас из-за действий местных властей

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John Raoux/AP

Предприниматель Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) бизнесмена.

Он подчеркнул, что подобное решение властей штата является «последней каплей». По мнению Маска, этот закон, как и похожие другие, являются атакой на семьи и компании. Из-за этого предприниматель переместить штаб-квартиру SpaceX из Хоторна в Старбейс в штате Техас.

Маск добавил, что около года назад объяснял губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, что подобные законы могут заставить семьи покинуть штат ради защиты своих детей.

13 июля Федеральное управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов запретило компании SpaceX Илона Маска запускать ракеты Falcon 9 после случившейся аварии.

При этом FAA постановило, что из-за аварии необходимо приостановить полеты грузовых ракет этой модели.

Ранее ракета-носитель Falcon-9 не смогла вывести на орбиту партию спутников Starlink.

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