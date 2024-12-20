Над Россией сбили 36 беспилотников. Военная операция, день 1031-й

Правоохранители задержали генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу о строительстве оборонных сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Украинская ракета уничтожена утром в курском приграничье, сообщили в правительстве Курской области
Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам саммита Евросоюза.
Пожар возник после взрывов на складах в Бориспольском районе Киевской области, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта «Борисполь» и пожарный поезд, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вся жилая застройка в Курахове ДНР, включая многоквартирные здания, перешла под контроль российских войск, остающиеся на позициях в промзоне в западной части города подразделения ВСУ не имеют предпосылок их удержать, рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
На Украине «из соображений безопасности» временно перестали информировать о состоянии энергосистемы, сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК.
Страны Европы обсуждают возможность отправки военных на Украину в случае прекращения боевых действий, но речь не о миротворческих силах под эгидой НАТО, что потребовало бы согласия всего альянса и могло вызвать конфликт с Россией, пишет The Washington Post.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предложивший России и Украине заключить рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными, заявил, что речь шла об обмене по 700 человек с каждой стороны.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделил Украине €130 млрд и в следующем году планирует предоставить еще €30,6 млрд.
Она также отметила, что ЕС осуществил на Украину 47% всех намеченных поставок оружия, в то время как США — только около 40%
В ЕС нет консенсуса по Украине, и Венгрия пыталась сама урегулировать конфликт, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.
Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза против России в атомной энергетике, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над территорией РФ, сообщили в Минобороны.
16 бесилотников уничтожены над территорией Краснодарского края, 14 — над акваторией Черного моря, пять — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской.