Над Россией сбили 36 беспилотников. Военная операция, день 1031-й

Средства ПВО за ночь сбили 36 беспилотников над территорией РФ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что предлагал России и Украине обменять по 700 человек с каждой стороны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже выделил Киеву €130 млрд и в 2025 году планирует предоставить еще €30,6 млрд. The Washington Post сообщила, что в ЕС обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения боевых действий, но речь не о миротворческих силах под эгидой НАТО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.