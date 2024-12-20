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Политика

Над Россией сбили 36 беспилотников. Военная операция, день 1031-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1031-й день
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Сергей Пивоваров/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 36 беспилотников над территорией РФ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что предлагал России и Украине обменять по 700 человек с каждой стороны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже выделил Киеву €130 млрд и в 2025 году планирует предоставить еще €30,6 млрд. The Washington Post сообщила, что в ЕС обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения боевых действий, но речь не о миротворческих силах под эгидой НАТО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:50

9:42

Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области — Минобороны РФ

9:35

Правоохранители задержали генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу о строительстве оборонных сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

9:26

Украинская ракета уничтожена утром в курском приграничье, сообщили в правительстве Курской области

9:19

Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам саммита Евросоюза.

9:15

Пожар возник после взрывов на складах в Бориспольском районе Киевской области, для ликвидации возгорания привлечены пожарные из аэропорта «Борисполь» и пожарный поезд, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

8:55

Вся жилая застройка в Курахове ДНР, включая многоквартирные здания, перешла под контроль российских войск, остающиеся на позициях в промзоне в западной части города подразделения ВСУ не имеют предпосылок их удержать, рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

8:47

Объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

8:39

Новые взрывы произошли утром на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал Espreso.

8:30

В Киеве ночью произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

8:21

На Украине «из соображений безопасности» временно перестали информировать о состоянии энергосистемы, сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

8:18

Страны Европы обсуждают возможность отправки военных на Украину в случае прекращения боевых действий, но речь не о миротворческих силах под эгидой НАТО, что потребовало бы согласия всего альянса и могло вызвать конфликт с Россией, пишет The Washington Post.

8:15

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предложивший России и Украине заключить рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными, заявил, что речь шла об обмене по 700 человек с каждой стороны.

8:13

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделил Украине €130 млрд и в следующем году планирует предоставить еще €30,6 млрд.
Она также отметила, что ЕС осуществил на Украину 47% всех намеченных поставок оружия, в то время как США — только около 40%

8:11

В ЕС нет консенсуса по Украине, и Венгрия пыталась сама урегулировать конфликт, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

8:10

8:07

Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза против России в атомной энергетике, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

8:04

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над территорией РФ, сообщили в Минобороны.

16 бесилотников уничтожены над территорией Краснодарского края, 14 — над акваторией Черного моря, пять — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1031-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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