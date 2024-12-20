Россия ударила по объектам в Киеве. Сообщают о гибели военных и сотрудников СБУ

ВС РФ ударили по пункту управления СБУ и киевскому конструкторскому бюро «Луч» в ответ на атаку комбината в Ростовской области американскими и британскими ракетами. В Киеве обломки ракет упали в трех районах города. Также взрывы произошли в Васильково, где находится военный аэродром. РИА Новости пишет, что при ударе погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб, однако украинская сторона это не подтверждает.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», которое осуществляло проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха» и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot. Атака стала ответом на удар ВСУ по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow 18 декабря.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — говорится в сообщении.

В ВСУ сообщили, что утром сбили пять российских ракет и 40 беспилотников, а 20 «локационно утрачены» без негативных последствий. Официально о прилетах по Киеву не сообщили, но факт падения обломков и последующие разрушения подтвердили.

РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье пишет, что в результате удара по управлению СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб.

«Прилет по управлению СБУ <...> По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК», — сказал агентству Сергей Лебедев.

SHOT опубликовал кадры здания. На них видно, что там выбиты окна, территория усыпана обломками, автомобили сгорели.

Повреждения в Киеве

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что в Киеве зафиксировали прилет восьми ракет. Их обломки упали в трех районах города. При этом последствия зафиксировали в четырех районах столицы Украины: Голосеевском, Днепропетровском, Шевченковском и Соломенском. Однако затем информация о падении обломков в Днепровском районе не подтвердилась.

По предварительным данным, последствия атаки следующие:

— в Голосеевском районе осколками повредило два офисных здания (у одного из них поврежден фасад, загорелась кровля, есть разрушения на 15 этаже), дорожное покрытие и газовую трубу (она разгерметизировалась). Кроме этого, загорелись пять автомобилей;

— в Соломенском районе загорелось нежилое здание. Огонь быстро ликвидировали;

— в Шевченковском районе загорелась территория нежилой застройки (в этом районе находится военный завод «Артем»).

Также местные жители говорят, что загоревшиеся автомобили начинают взрываться, один из них волной закинуло на забор.

В Бориспольском районе Киевской области загорелись склады. «Страна.ua» сообщила, что в него ударили беспилотники. Жители Васильково Киевской области также сообщили о взрывах в городе в районе 07:00. Там расположен военный аэродром, за который шли бои в 2022 году. Украинские власти не подтверждали информацию об атаке.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас коммунальные службы сосредоточены на устранении последствий атаки в Голосеевском районе. По его словам, там повреждены не только офисные здания, но и жилые дома и гостиница. Для пострадавших организовали штаб, часть улиц района перекрыта. 630 домов, 16 больниц, 17 школ, 13 детских садов остались без отопления.

Кличко утверждает, что 12 киевлянам потребовалась медицинская помощь, половину госпитализировали. Один человек погиб, рассказал мэр.

«Страна.ua» добавила, что повреждения также есть около станции метро «Лукьяновская». Сотрудники гостиницы Holiday Kyiv сказали изданию, что вывели из здания около 100 человек:

«Первый удар был около 07:00. Мы сразу эвакуировали всех жителей гостиницы, люди направились со своими вещами в метро».

Судя по кадрам, там полностью выбиты окна, часть фасада обвалилась. Самые масштабные разрушения зафиксировали около ТЦ «Торонто» на Большой Васильковской и в районе метро «Лукьяновская».

«Полстраны без света»: Россия ответила сотней ракет на удар ATACMS по аэродрому Таганрога Россия ответила массированным обстрелом украинской энергетической инфраструктуры на удар ATACMS... 13 декабря 21:07

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что на заседание Верховной рады пришли только 45 депутатов из 450 после обстрела.

Удар по «Комбинату Каменский»

18 декабря ракетный комплекс С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» сбили девять западных ракет, которые летели в сторону предприятия «Комбинат Каменский» в Ростовской области, отчитывалось Минобороны. Однако одна Storm Shadow отклонилась от курса, в результате чего упала на территории комбината, повредив техническое строение.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — говорилось в сообщении.

Комбинат выпускает различную химическую продукцию: натриевые соли карбоксиметилцеллюлозы, полиэфирные смолы, пентафталевые лаки, обойный клей.