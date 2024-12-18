«У нас нет сил, чтобы вернуть их». Зеленский признал утрату Крыма и Донбасса Зеленский признал невозможность Украины вернуть Крым и Донбасс

Украине не под силу вернуть контроль над Крымом и Донбассом, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он признал, что эти территории контролирует Россия, и «вернуть» их можно лишь «дипломатическим путем». Помочь в этом могут США, однако пока избранный президент Дональд Трамп не имеет доступа ко всей информации, объяснил украинский лидер.

Украина признала реалии

Журналисты французской газеты Le Parisien спросили Зеленского, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы завершить конфликт с Россией. В частности, может ли Киев хотя бы временно отказаться от претензий на Крым и Донбасс. Украинский лидер ответил отрицательно и объяснил, что эти территории находятся под контролем России.

«У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — ответил Зеленский.

На протяжении всего конфликта украинские власти не допускали мысли об отказе от Крыма и территорий Донбасса. Риторика была довольно жесткой — эти земли считали «оккупированными», а «возвращать» их собирались то военным путем, то дипломатическим. Ситуация изменилась в конце ноября — в интервью телеканалу Sky News Зеленский впервые заявил о готовности «отказаться» от утраченных земель. Однако сделать это он был готов в обмен на членство в НАТО. По мнению украинского лидера, альянс возьмет страну «под зонтик», и после этого Украине удастся «вернуть» Крым и Донбасс.

Конфликт без «заморозки»

Несмотря на публичные заявления о желании как можно скорее завершить конфликт, Зеленский увидел опасность в его быстрой заморозке и начале переговоров с Россией. В урегулировании ситуации готов участвовать избранный президент США Дональд Трамп, однако он знает, что Украина не готова «спешить» в этом вопросе, отметил Зеленский.

«Он (Трамп. — Прим. ред.) углубится в некоторые детали, когда действительно сможет это сделать. На данный момент он еще не находится в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации <…> Он также знает о моей готовности не спешить в ущерб Украине», — отметил украинский лидер и добавил, что после вступления в должность Трамп сможет говорить с ним «на том же языке, с одинаковым уровнем информации».

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Заморозку боевых действий и начало переговоров с Россией Зеленский назвал опасным сценарием урегулирования конфликта. Отвечая на очередной вопрос журналистов, он заявил, что Украина сделает «все возможное» для окончания кризиса.

Президент Украины выразил надежду, что с приходом Трампа США продолжат поддерживать Киев и увеличат военную помощь.

«США были и остаются нашими главными донорами в этой войне, хотя для Украины, я хочу это подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы никого не ставим выше другого. Америка может иметь влияние на Путина. Европейский союз — это наше будущее», — заключил он.

Отношения Зеленского и Трампа

Зеленский встречался с избранным президентом США и французским лидером Эммануэлем Макроном совсем недавно — 7 декабря во время открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. Беседа продлилась недолго, и журналисты тогда отметили — и без того прохладные отношения Зеленского с Трампом стали еще более натянутыми.

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По мнению политолога Фрэнсиса Фукуямы, избранный президент США намерен завершить конфликт за счет интересов Украины. Эксперт уверен, Зеленскому придется уступить часть территории страны в обмен на членство в НАТО.

Позже стало известно, что команда Трампа не пригласила украинского лидера на инаугурацию. При этом сам избранный президент заявил, что Зеленский может посетить мероприятие, «если захочет».

Дональд Трамп официально вступит в должность президента США 20 января 2025 года.