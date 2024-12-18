«У нас нет сил, чтобы вернуть их». Зеленский признал утрату Крыма и Донбасса

Украина признала реалии
Журналисты французской газеты Le Parisien спросили Зеленского, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы завершить конфликт с Россией. В частности, может ли Киев хотя бы временно отказаться от претензий на Крым и Донбасс. Украинский лидер ответил отрицательно и объяснил, что эти территории находятся под контролем России.
«У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — ответил Зеленский.
На протяжении всего конфликта украинские власти не допускали мысли об отказе от Крыма и территорий Донбасса. Риторика была довольно жесткой — эти земли считали «оккупированными», а «возвращать» их собирались то военным путем, то дипломатическим. Ситуация изменилась в конце ноября — в интервью телеканалу Sky News Зеленский впервые заявил о готовности «отказаться» от утраченных земель. Однако сделать это он был готов в обмен на членство в НАТО. По мнению украинского лидера, альянс возьмет страну «под зонтик», и после этого Украине удастся «вернуть» Крым и Донбасс.
Конфликт без «заморозки»
Несмотря на публичные заявления о желании как можно скорее завершить конфликт, Зеленский увидел опасность в его быстрой заморозке и начале переговоров с Россией. В урегулировании ситуации готов участвовать избранный президент США Дональд Трамп, однако он знает, что Украина не готова «спешить» в этом вопросе, отметил Зеленский.
«Он (Трамп. — Прим. ред.) углубится в некоторые детали, когда действительно сможет это сделать. На данный момент он еще не находится в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации <…> Он также знает о моей готовности не спешить в ущерб Украине», — отметил украинский лидер и добавил, что после вступления в должность Трамп сможет говорить с ним «на том же языке, с одинаковым уровнем информации».
Заморозку боевых действий и начало переговоров с Россией Зеленский назвал опасным сценарием урегулирования конфликта. Отвечая на очередной вопрос журналистов, он заявил, что Украина сделает «все возможное» для окончания кризиса.
Президент Украины выразил надежду, что с приходом Трампа США продолжат поддерживать Киев и увеличат военную помощь.
«США были и остаются нашими главными донорами в этой войне, хотя для Украины, я хочу это подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы никого не ставим выше другого. Америка может иметь влияние на Путина. Европейский союз — это наше будущее», — заключил он.
Отношения Зеленского и Трампа
Зеленский встречался с избранным президентом США и французским лидером Эммануэлем Макроном совсем недавно — 7 декабря во время открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери. Беседа продлилась недолго, и журналисты тогда отметили — и без того прохладные отношения Зеленского с Трампом стали еще более натянутыми.
По мнению политолога Фрэнсиса Фукуямы, избранный президент США намерен завершить конфликт за счет интересов Украины. Эксперт уверен, Зеленскому придется уступить часть территории страны в обмен на членство в НАТО.
Позже стало известно, что команда Трампа не пригласила украинского лидера на инаугурацию. При этом сам избранный президент заявил, что Зеленский может посетить мероприятие, «если захочет».
Дональд Трамп официально вступит в должность президента США 20 января 2025 года.