«Глупые и нелепые решения»: почему поругались Трамп и Зеленский?

Отношения Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не задались. Всю прошлую неделю политики заочно спорили в соцсетях. Зеленской с плохо скрываемой нервозностью комментировал мирные инициативы избранного президента США и его союзников. В свою очередь, Трамп и его окружение критиковали решения президента Украины и постили откровенно издевательские мемы, где прямо или косвенно упоминали его.

Переломным моментом стала встреча Трампа и Зеленского 8 декабря в Париже. Оба политика приехали на открытие отреставрированного собора Парижской Богоматери и провели переговоры по инициативе Эммануэля Макрона.

Однако что-то пошло не так: встреча продлилась всего около получаса, после нее советники избранного президента США начали критиковать Зеленского за его внешний вид, а сам Трамп в соцсетях предложил немедленно прекратить огонь, заявив, что Киев «нелепо» потерял 400 тыс. человек. Президент Украины отверг призыв — сказал, что ему нужны гарантии, а не «бумажка с несколькими подписями».

Дальше взаимные выпады только усилились. Зеленский заявил, что будет обсуждать вступление Украины в НАТО с уходящим президентом Джо Байденом, потому что не видит смысла обсуждать эту тему с Трампом. В ответ избранный президент США раскритиковал решение наносить удары по России западным оружием, назвав его «плохим и глупым». А следом заявил, что Украине «следует готовиться к завершению конфликта» — как бы намекая, что выбора у нее не будет.

То, что отношения Банковой и новой администрации в Белом доме будут выстраиваться со скрипом, было ожидаемо.

Во-первых, Дональд Трамп — мягко говоря, не фанат Украины. Еще во время первого президентского срока он говорил, что это коррумпированная и «ненастоящая» страна, которая находится вне зоны национальных интересов США.

Столь сильная антипатия появилась не на пустом месте: в 2018 году из-за Киева в тюрьму угодил близкий соратник Трампа Пол Манафорт, а через год и он сам едва не лишился поста после разговора с Зеленским. Трамп верил, что в 2016-м украинцы подставили его, взломав сервер Демпартии под видом русских хакеров — а потом украли сам сервер и спрятали его, чтобы скрыть следы взлома. Подозрения в симпатиях к демократам только укрепились в 2024 году, когда посреди избирательной кампании Зеленский приехал в США и отправился на оружейный завод в Пенсильвании. В Республиканской партии это сочли скрытой агитацией за демократов.

Во-вторых, у Трампа и Зеленского серьезно расходятся взгляды на урегулирование конфликта. Прежде всего, на вступление Украины в НАТО. Избранный президент США готов уступить России ради скорейшего завершения кризиса. Его команда не хочет обременять Америку обязательствами перед Киевом, поэтому для нее вопрос НАТО не принципиален. Правительство Зеленского с таким подходом не согласно: там «топят» за формулу «территории в обмен на НАТО», наотрез отказываясь рассматривать иные варианты урегулирования.

Если верить данным СМИ, то на встрече во Франции различия в подходах раскрылись в полной мере. Избранный президент США настаивал на немедленном прекращении огня, в то время как его коллеги требовали пустить Киев в НАТО, потому что «Путин уже не тот». По-видимому, стороны так и не нашли точек соприкосновения, и переговоры закончились очень быстро. А дальше сыграла импульсивность Зеленского, которую он включает каждый раз, когда кто-то высказывает неудобные для него идеи.

Словесные упражнения будущего лидера США и нынешнего главы Украины способны серьезно повлиять на динамику мирного процесса — вероятно, не в пользу Киева.

Стратегия Трампа проста: если Киев откажется от его предложения, он будет давить до тех пор, пока там не согласятся. Фактически он уже огласил первый шаг — отменить разрешение Байдена на удары западным «дальнобоем» по России. За этим могут последовать и другие, более серьезные решения: отмена недавнего кредита в $20 млрд, задержки оружейных поставок и так далее.

А вот как на это будет отвечать Украина, не очень понятно. Альтернатив американской поддержке у нее нет: Евросоюз погружается в экономический кризис и не может в одиночку тянуть масштабный конфликт, а сама Украина полностью зависит от поставок Запада. Наверное, поэтому минфин страны уже прикидывает, сколько сможет воевать без помощи Америки (примерно полгода).

Единственный шанс Зеленского (и всей западной «партии войны») — это развернуть ситуацию таким образом, чтобы выставить Россию главным препятствием к миру. Например, выставив ей неприемлемые условия, вроде вступления Киева в НАТО или размещения европейских миротворцев на Украине.

Но пока получается с точностью наоборот: Россия всячески хвалит мирные инициативы Трампа, а Украина раздражительно отбрасывает их, выставляя себя в не лучшем свете. Яркий тому пример — ситуация с рождественским перемирием, которое предложил премьер Венгрии Виктор Орбан, главный союзник Трампа в Европе.

Поведение Зеленского можно списать на желание во что бы то ни стало укрепить переговорные позиции — возможно, с помощью зимнего наступления, которое активно обсуждается в Telegram-пространстве. Но президент Украины очень рискует, ведь может рассориться с самым главным покровителем и остаться единственным препятствием к миру.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.