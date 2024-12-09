«Будут очень жестко давить»: Арестович назвал дату прекращения огня на Украине Арестович: датой прекращения огня между РФ и Украиной может стать 25 января

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович дал свой прогноз о дате прекращения огня на линии боестолкновения в конфликте России и Украины. Он считает, что команда избранного президента США Дональда Трампа уже разработала план мирного соглашения. При этом и Москва, и Киев якобы уже поставлены в известность о его основных деталях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Прекращение огня в российско-украинском конфликте может случиться уже 25 января 2025 года, через пять дней после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение, как сообщает издание «Страна.ua», выразил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Поводом для высказываний стала недавняя встреча Трампа с Владимиром Зеленским на церемонии открытия после реставрации Собора Парижской Богоматери.

Арестович полагает, что разработка плана урегулирования командой Трампа идет полным ходом, и заинтересованные стороны (Россия и Украина) уже поставлены в известность о его условиях.

«Я думаю, что разговор там такой: берите [территорий] сколько хотите, сказали Путину, до 20 января. Трамп сказал. Но 20 января — на инаугурацию или сразу после — надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю», — предположил экс-советник президента Украины.

Прекратить конфликт моментально, однако, не удастся: по словам Арестовича, перемирие может установиться к весне. А до того американцы будут «очень жестко давить» для остановки боевых действий.

«Мало не покажется никому, ни нам, ни россиянам. Поэтому они будут очень жестко настаивать на перемирии. Вероятность его заключения очень высокая», — считает Арестович.

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Как Киев готовится к завершению конфликта

Тем временем Украина уже начала работу над созывом международной контактной группы по завершению военного конфликта с Россией, заявил пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров. Хотя состав участников еще официально не определен, первую встречу намерены провести в ближайшее время — в декабре.

Переговоры потребуются для «выработки общей позиции», гарантий того, что Украина будет сильной «при любом развитии событий: как на переговорах, так и на поле боя».

Планы по созданию рабочей группы подтвердил и президент Зеленский.

«Речь идет не только о ЕС. У меня есть предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании — четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями [о завершении конфликта] и таким образом развивать вместе с США общее видение», — сказал он на встрече с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем.

Днем ранее Зеленский отверг призыв Трампа о немедленном прекращении огня. По его словам, «прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент».

О чем Зеленский говорил с Трампом

Трехсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона состоялась вечером 7 декабря. Позже Зеленский рассказал о некоторых деталях переговоров.

Как сообщил украинский журнал НВ, главной темой разговора стало прекращение боевых действий. Зеленский заявил, что хочет этого «больше, чем кто-либо в мире».

«Безусловно, дипломатическое окончание войны сохранит больше жизней. Но я предупредил и президента Макрона, и президента Трампа: вы увидите, что Путин не хочет окончания этой войны, поэтому его надо принудить», — сказал украинский президент.

По его словам, такой сценарий возможен только в случае, «если Украина будет сильной» и сохранит поддержку Запада, в том числе в поставках оружия и дальнобойных систем.

При этом среди украинских политиков есть противники компромиссов в вопросе переговоров с Москвой. В частности, экс-президент страны Петр Порошенко в своем Telegram-канале в очередной раз заявил о неизменности «красных линий» Киева.

«Никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины. Никаких компромиссов относительно Вооруженных сил Украины и способности Украины защитить нашу независимость, нашу землю и наш народ. Бескомпромиссность в отношении санкций против Путина», — написал Порошенко.

По его мнению, «адские санкции» создадут для президента России мотивацию сесть за стол переговоров. Порошенко вновь выдвинул требование «полноправного членства Украины в НАТО и в ЕС».

В Кремле в свою очередь подчеркнули, что для ВСУ сложилась «катастрофическая» ситуация, которая грозит «полным истощением» армии и понижением возраста мобилизации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины достаточно отменить запрет на переговоры с российским коллегой «для выхода на мирную траекторию».