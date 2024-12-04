Над шестью регионами РФ уничтожили 24 украинских БПЛА. Военная операция, день 1015-й

Глава МИД Германии Анналена Бербок в беседе с Die Welt заявила, что ФРГ может отправить свои войска на Украину для соблюдения возможного прекращения огня:
«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира».
Генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией, отметив, что Запад сначала должен отправить ВСУ оружие в целях усиления переговорных позиций Украины, пишет газета The New York Times.
Суд заочно арестовал гражданина Германии, незаконно снимавшего репортаж в Курской области — ТАСС
⚡️В Минобороны добавили, что с 05:30 до 07:40 средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью, два над Курской, один над Брянской, один над Рязанской и один над Калужской.
❗️Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что сейчас основания для российско-украинских переговоров отсутствуют.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в районе Таганрога уничтожили 12 беспилотников:
«Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается».
Местная администрация сообщила, что в Сумской области Украины повреждена инфраструктура после ночных взрывов.
⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника: шесть над Ростовской областью, пять над Брянской, четыре над Белгородской, три над Рязанской, один над Астраханской и пять над Краснодарским краем.