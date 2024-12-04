Над шестью регионами РФ уничтожили 24 украинских БПЛА. Военная операция, день 1015-й

09:04

Глава МИД Германии Анналена Бербок в беседе с Die Welt заявила, что ФРГ может отправить свои войска на Украину для соблюдения возможного прекращения огня:

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира».