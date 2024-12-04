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Политика

Над шестью регионами РФ уничтожили 24 украинских БПЛА. Военная операция, день 1015-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1015-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
В Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Ростовской областью, пять над Брянской, четыре над Белгородской, три над Рязанской, один над Астраханской и пять над Краснодарским краем. В Сумской области Украины ночью были взрывы, повреждена инфраструктура, рассказали в местной администрации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что сейчас основания для переговоров между РФ и Украиной отсутствуют. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:04

Глава МИД Германии Анналена Бербок в беседе с Die Welt заявила, что ФРГ может отправить свои войска на Украину для соблюдения возможного прекращения огня:

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира».

08:58

Генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией, отметив, что Запад сначала должен отправить ВСУ оружие в целях усиления переговорных позиций Украины, пишет газета The New York Times.

08:44

08:31

Суд заочно арестовал гражданина Германии, незаконно снимавшего репортаж в Курской области — ТАСС

08:28

⚡️В Минобороны добавили, что с 05:30 до 07:40 средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью, два над Курской, один над Брянской, один над Рязанской и один над Калужской.

08:26

❗️Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что сейчас основания для российско-украинских переговоров отсутствуют.

08:18

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в районе Таганрога уничтожили 12 беспилотников:

«Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается».

08:13

Местная администрация сообщила, что в Сумской области Украины повреждена инфраструктура после ночных взрывов.

08:07

⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника: шесть над Ростовской областью, пять над Брянской, четыре над Белгородской, три над Рязанской, один над Астраханской и пять над Краснодарским краем.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1015-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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