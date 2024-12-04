«Позиция Трампа будет определяющей». На Западе заговорили об отправке войск на Украину Глава МИД ФРГ Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину

Ряд западных политиков и военных утверждают, что государства — участники НАТО могут разместить воинские контингенты на Украине в целях обеспечения мира. Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что военнослужащие бундесвера могут быть отправлены в страну в случае прекращения огня. Будет ли принято подобное решение на самом деле и к каким последствиям оно может привести — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бойцы и командиры бундесвера могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

Об этом же заявлял экс-глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкван. Он полагает, что западные военные могут быть размещены на гипотетической линии разграничения для обеспечения безопасности Украины.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своих высказываниях также допускает отправку военных европейских стран на Украину.

Однако ни Анналена Бербок, ни Кая Каллас, ни уж тем более генерал Доминик Тринкван каких-либо принципиальных решений по поводу отправки воинских контингентов государств — участников НАТО принимать не будут.

Как это будет на практике?

Теперь вернемся к высказыванию главы МИД Германии. Как министр иностранных дел ФРГ собирается осуществить отправку военнослужащих бундесвера на практике, она не сказала ни слова.

Если имеется в виду миротворческая операция, то она учреждается Советом Безопасности ООН, а руководство ей осуществляет Генеральный секретарь организации (через своего специального представителя). Сперва Совбез просит стороны прийти к согласию мирным путем и пытается добиться прекращения огня. После этого он может направить в район конфликта миротворческие миссии для восстановления мира — многонациональные силы под командованием ООН.

Как правило, воинские контингенты ООН представлены странами, никак не вовлеченными в происходящий вооруженный конфликт. К примеру, в отношении Украины чисто гипотетически это могли бы быть (разумеется, это только в виде предположения) части и соединения ВС Пакистана или Бангладеш. Но никак не бундесвера или вооруженных сил Великобритании и Франции, которые, без всякого преувеличения, в настоящее время являются участниками конфликта и никак не могут быть миротворцами.

Еще раз заметим, о самом механизме реализации миротворческих усилий на Украине европейские политики и военные не сказали ни слова. А это самое главное — как все это будет происходить практически.

«Великий уравнитель»

К слову говоря, в недавно опубликованном плане Кита Келлога (будущего спецпосланника по Украине и России избранного президента США Дональда Трампа) о каких-либо воинских формированиях европейских государств на линии разграничения между ВСУ и ВС РФ на Украине ничего не говорится. Впрочем, вполне возможно, что в информационное поле план попал далеко не в полном объеме.

Так что пока высказывания европейских политиков об отправке своих частей и соединений национальных вооруженных сил на Украину можно смело отнести к мнениям, предположениям и версиям, то есть материалу сугубо дискуссионного характера. Да и то, абсолютно не проработанному с точки зрения практической организации.

О чем-нибудь однозначно определенном в этой сфере до 20 января 2025 года — дня инаугурации президента и вице-президента США — говорить преждевременно. А именно позиция главы Белого дома, то есть Трампа, здесь во многом будет определяющей. Президент США выступит в роли «великого уравнителя» (нравится это кому-то или нет, но это будет именно так).

Что касается сроков, то к рассмотрению плана Кита Келлога и обсуждению всех возможных связанных с ним деталей Трамп вряд ли приступит прямо-таки немедленно после 20 января. Скорее всего, это произойдет несколько позже. Опять-таки, все возможные пункты плана Келлога — предмет будущих переговоров, на которые Анналена Бербок, Кая Каллас и тем более генерал Доминик Тринкван приглашены не будут.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).