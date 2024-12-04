«Это не мультфильм и не сказка». Кадыров предложил пленному украинцу застрелиться Кадыров предложил пленному солдату ВСУ застрелиться

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с украинскими военнопленными, находящимися в Грозном. Одному из них он хотел дать пистолет, предложив «умереть героем». Солдат отказался. Кадыров отметил, что тот «хочет убивать, а сам умереть не хочет», и предложил поставить пленных на крыши российских объектов для их защиты.

«Дам пистолет, застрелишься?»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на свою прямую линию на БМП-3. В составе колонны военной техники также были и захваченные у ВСУ БМП Bradley, HMMWV и БТР M113. Взял с собой Кадыров и 12 украинских военнопленных.

В ходе разговора с одним из украинцев глава Чечни предложил ему застрелиться из пистолета, аргументируя это тем, что он тогда «умрет как герой».

Солдат рассказал Кадырову, что вступил в украинскую армию добровольно. В ответ глава Чечни заявил, что лучше бы тот умер в бою, а не попал в плен.

«Если ты такой воин. Я тебе сейчас дам пистолет, застрелишься?» — спросил Кадыров.

После того, как пленный заявил, что не хочет умирать, Кадыров отметил, что тот «хочет убивать, а сам умереть не хочет».

«Это не мультфильм тебе и не сказка «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», — заключил глава республики.

«Как будто с отдыха приехали»

Также, до начала прямой линии, глава Чечни опубликовал в Telegram-канале видео разговора с военнопленными. На записи слышно, как Кадыров предлагает поставить украинцев на крыши российских объектов, чтобы они «охраняли территорию».

«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию», — сказал он.

Кроме того, Кадыров отметил, что «в отличие от своих боевых товарищей, которые уже не вернутся домой, им удалось сохранить свои жизни, добровольно сложив оружие». «Разумный выбор», — написал он.

По словам главы Чечни, этих солдат бросили в самую гущу событий с минимальной подготовкой и вооружением, но они не захотели выполнять «самоубийственные приказы своего командования».

«Хочу посоветовать всем, кто на другой стороне и все еще сомневается: не стоит жертвовать собой ради интересов Запада и его марионетки — Зеленского. У него нет цели сделать Украину самодостаточной страной», — подытожил Кадыров.

Дрон атаковал центр Грозного

До прямой линии Кадырова, утром 4 декабря, в Грозном произошло ЧП: украинский беспилотник упал в 4 км от резиденции главы Чечни , задев крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

По информации Telegram-канала Baza, взрыв произошел около 5:00 (время совпадает с московским). После этого в аэропорту Грозного вводили план «Ковер», был задержан один рейс в Москву.

Кадыров подтвердил факт атаки только ближе к вечеру. «Куда угодно дроном ударяют <...> Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили крышу полка <...> Пострадали мирные люди», — заявил он.

Украинский беспилотник впервые атаковал территорию Чечни 29 октября. Удар был нанесен по Российскому университету спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе. Тогда Кадыров пригрозил возмездием.

«Они нас «укусили», мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — заявлял глава Чечни.