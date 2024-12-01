Из-за пива не опаздывал, собакой не пугал. Песков ответил на заявления Меркель в адрес Путина Песков: слова Меркель об инциденте с лабрадором Путина вызывают недоумение

В своих мемуарах экс-канцлер Германии Ангела Меркель написала, что президент России Владимир Путин опоздал на одну из встреч на саммите G8, потому что пил пиво. Также Меркель пожаловалась, что Путин пугал ее своей собакой на встрече в 2007 году. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не оставил без внимания эти заявления.

Опоздал из-за пива

В своих в мемуарах «Свобода» экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что президент России Владимир Путин опоздал «из-за пива» на саммит G8, который проводился в июне 2007 года в ФРГ.

«Почему он это сделал? Кому он хотел что-то доказать? <...> Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела», — написал она.

Меркель заявила, что Путин приехал на встречу спустя 45 минут после официального начала заседания, затем они с ней коротко переговорили. Экс-канцер утверждает, что причиной опоздания стало любимое пиво российского президента — Radeberger, которое Путин впервые попробовал в 1980-е во время работы резидентом КГБ в Дрездене. По ее мнению, Путин перед саммитом заказал в гостиничный номер ящик этого пива.

«Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было», — приводит Меркель слова Путина.

Президент России не опаздывал на саммит G8 года из-за распития пива, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

«Дело в том, что на саммитах происходит всегда на полях общение. Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент, и это напряженная работа. И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо — такое бывает», — сказал он.

По данным ТАСС на одну из неформальных рабочих встреч на том саммите Путин действительно пришел на 20 минут позже других лидеров, однако перед этим он проводил переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Пугал лабрадором

Также Меркель рассказала, что Путин якобы специально «пугал» ее своим черным лабрадором Кони во время их встречи в 2007 году, «демонстрируя таким образом силу». Экс-канцлер боится собак, так как однажды это животное укусило ее на ярмарке в Укермарке. В мемуарах утверждается, что перед встречей с президентом России Кремль уведомили о ее опасениях по поводу собак. Однако, как вспоминает экс-канцлер, затем ей в качестве подарка преподнесли большую плюшевую собаку с комментарием, что она не кусается.

Это заявление про собаку вызывает вопросы, заявил Песков. Он назвал эти словам странным в свете того, что в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками и ходят с ними в рестораны.

«Вдруг, если это собака Путина, то это демонстрация силы. Можно только с недоумением как-то такие слова воспринять», — сказал Песков.

Путин 28 ноября, находясь с государственным визитом в Казахстане, еще раз извинился перед Меркель за то, что он позвал на встречу с ней лабрадора Кони.

«Я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. <...> Она потом рассказывала, что ее в детстве укусила собака. Так бывает. Это такая психологическая травма. Я, когда узнал, извинился перед ней», — сказал Путин, отметив, что при следующем гостевом визите Меркель «он ни в коем случае» не будет брать с собой собаку.

Уверенность в себе и сдерживание России

В своей книге Меркель также призналась, что ее в Путине поражала, прежде всего, его уверенность в собственной правоте. Она вспомнила о речи российского президента на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, которая была посвящена видению места и роли России в мире. Тогда Путин в том числе заявил, что современная политическая система должна исключать однополярность. Меркель отметила, что не во всем была согласна, но некоторые его аргументы, в частности критику войны в Ираке, «не считала полностью неверными».

Теперь она вовсе выступила с призывом быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России, поскольку Европа не в состоянии справиться с этим сама. Она выразила сожаление в связи с тем, что добиться данной цели станет значительно сложнее из-за прихода к власти в США Дональда Трампа, отметив, что «убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна лишь внутри НАТО».

По словам Меркель, Россия является если не крупнейшей ядерной державой в мире, то равной по мощи с ядерным потенциалом США, в связи с чем Вашингтон должен быть заинтересован в совместной работе с Европой.