Из-за пива не опаздывал, собакой не пугал. Песков ответил на заявления Меркель в адрес Путина

Опоздал из-за пива
В своих в мемуарах «Свобода» экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что президент России Владимир Путин опоздал «из-за пива» на саммит G8, который проводился в июне 2007 года в ФРГ.
«Почему он это сделал? Кому он хотел что-то доказать? <...> Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела», — написал она.
Меркель заявила, что Путин приехал на встречу спустя 45 минут после официального начала заседания, затем они с ней коротко переговорили. Экс-канцер утверждает, что причиной опоздания стало любимое пиво российского президента — Radeberger, которое Путин впервые попробовал в 1980-е во время работы резидентом КГБ в Дрездене. По ее мнению, Путин перед саммитом заказал в гостиничный номер ящик этого пива.
«Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было», — приводит Меркель слова Путина.
Президент России не опаздывал на саммит G8 года из-за распития пива, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«Дело в том, что на саммитах происходит всегда на полях общение. Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент, и это напряженная работа. И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо — такое бывает», — сказал он.
По данным ТАСС на одну из неформальных рабочих встреч на том саммите Путин действительно пришел на 20 минут позже других лидеров, однако перед этим он проводил переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Пугал лабрадором
Также Меркель рассказала, что Путин якобы специально «пугал» ее своим черным лабрадором Кони во время их встречи в 2007 году, «демонстрируя таким образом силу». Экс-канцлер боится собак, так как однажды это животное укусило ее на ярмарке в Укермарке. В мемуарах утверждается, что перед встречей с президентом России Кремль уведомили о ее опасениях по поводу собак. Однако, как вспоминает экс-канцлер, затем ей в качестве подарка преподнесли большую плюшевую собаку с комментарием, что она не кусается.
Это заявление про собаку вызывает вопросы, заявил Песков. Он назвал эти словам странным в свете того, что в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками и ходят с ними в рестораны.
«Вдруг, если это собака Путина, то это демонстрация силы. Можно только с недоумением как-то такие слова воспринять», — сказал Песков.
Путин 28 ноября, находясь с государственным визитом в Казахстане, еще раз извинился перед Меркель за то, что он позвал на встречу с ней лабрадора Кони.
«Я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. <...> Она потом рассказывала, что ее в детстве укусила собака. Так бывает. Это такая психологическая травма. Я, когда узнал, извинился перед ней», — сказал Путин, отметив, что при следующем гостевом визите Меркель «он ни в коем случае» не будет брать с собой собаку.
Уверенность в себе и сдерживание России
В своей книге Меркель также призналась, что ее в Путине поражала, прежде всего, его уверенность в собственной правоте. Она вспомнила о речи российского президента на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, которая была посвящена видению места и роли России в мире. Тогда Путин в том числе заявил, что современная политическая система должна исключать однополярность. Меркель отметила, что не во всем была согласна, но некоторые его аргументы, в частности критику войны в Ираке, «не считала полностью неверными».
Теперь она вовсе выступила с призывом быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России, поскольку Европа не в состоянии справиться с этим сама. Она выразила сожаление в связи с тем, что добиться данной цели станет значительно сложнее из-за прихода к власти в США Дональда Трампа, отметив, что «убедительная система сдерживания на обозримую перспективу возможна лишь внутри НАТО».
По словам Меркель, Россия является если не крупнейшей ядерной державой в мире, то равной по мощи с ядерным потенциалом США, в связи с чем Вашингтон должен быть заинтересован в совместной работе с Европой.