Супружеской паре в Германии грозит тюрьма за трансляцию российских телеканалов в интернете Семье в Германии грозит тюремный срок за трансляцию «России 1» и RT в интернете

Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа в интернете российских телеканалов, которые находятся под санкциями Евросоюза. За показ «России 1» и RT по закону о внешней торговле супругам грозит год тюремного заключения.

Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации незаконного показа в интернете российских телеканалов, сообщила федеральная таможенная служба ФРГ. Подозреваемые — 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством, проживающие в Карлсруэ. Их имена не раскрываются.

26 сентября у пары прошел обыск. По информации новостного портала Tagesschau, полиция изъяла большое количество технического оборудования для стриминга, некие «письменные доказательства» и €40 тыс. наличными. Также конфискован интернет-домен, через который можно было получить доступ по IP-TV к показу российских каналов.

Прокуратура Карлсруэ обвиняет супругов в том, что по крайней мере с начала 2022 года они предлагали доступ к нескольким российским телеканалам, подпавшим под санкции Евросоюза по обвинению в пропаганде.

Речь, предположительно, о «России 1» и RT.

Окружной суд Карлсруэ вынес постановление об аресте €120 тыс. в качестве «конфискации незаконных доходов». В случае признания виновными в «коммерческих преступлениях» супругам в соответствии с законом о внешней торговле грозит тюремное заключение сроком от одного года .

Санкции против «России сегодня»

На фоне СВО против России ввели тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. В марте 2022 года постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на их вещание на территории всех стран ЕС. Это решение объяснили «борьбой с дезинформацией».

Страницы этих СМИ недоступны в Google, они заблокированы в YouTube и на платформах Meta (признана в России экстремистской и запрещена) — соцсетях Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В начале сентября минфин США ввел санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, ее заместителей — Антона Анисимова и Елизаветы Бродской, а также ряда других сотрудников телеканала.

Кроме того, Госдепартамент ужесточил условия работы «России сегодня» и ее дочерних предприятий, определив их статус как «зарубежные миссии». Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не ожидала санкций Запада против журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в Евросоюзе «создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы».