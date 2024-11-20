Задержанный гражданин Германии рассказал, кто его завербовал для диверсий в России

Задержанный в Калининградской области гражданин ФРГ Николай Гайдук заявил, что в ноябре прошлого года его завербовал украинец для диверсий в России. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФСБ России.

На допросе мужчина рассказал, что он родился на Украине, но в 1992 году переехал в Гамбург, где жил все это время. В ноябре 2023 года к нему обратился его сослуживец, подполковник одесской полиции в отставке Александр Жоров, который работает на одну из украинских спецслужб и занимается подрывной деятельностью против России.

«В нашей беседе он попросил оказать помощь Украине в борьбе с Россией и съездить на моем автомобиле в Калининград, сделать тайник со взрывчатым веществом, замаскированным под автомобильное моющее средство, а также взрывателями, спрятанными в корпусе канцелярских маркеров», — вспоминает Гайдук.

По его словам, он согласился на предложение. 13 декабря 2023 года он получил от Жорова ингредиенты для взрывчатки, после чего отправился в Калининград и сделал там тайник на кладбище. В марте 2024 года Жоров снова попросил Гайдука об услуге, но на этот раз — взорвать газораспределительную станцию.

Уже 13 марта 2024 года Гайдук приехал в Калининград, где проживал в одной из гостиниц. 22 марта он нашел спрятанный тайник с бомбой, заложил и активировал ее у газовой трубы.

По его словам, в октябре Жоров вновь к нему обратился и попросил провести разведку около газовой станции в поселке Большое Исаково для новой диверсии. 15 октября он вновь приехал в Калининградскую область, но в этот раз его уже задержали.

Гайдука подозревают в подрыве трубы газораспределительной станции (ГРС) в Калининграде в марте 2024 года при помощи самодельного взрывного устройства. Подробнее о задержании гражданина ФРГ — в материале «Газеты.Ru».

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