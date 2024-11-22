Экстренное собрание НАТО: Зеленский будет просить защиту от «Орешника» Лавров: Зеленский испугался после удара Россией ракетой «Орешник»

В НАТО назначили внеочередное заседание после удара Россией ракетной системой «Орешник». Киев подтвердил, что встреча пройдет по инициативе Украины. Ранее президент Украины Зеленский заявил, что ждет «жесткой реакции» от Запада после удара новейшей российской баллистической ракеты. СМИ сообщают, что украинская сторона потребует у США современные противоракетные комплексы. Глава МИД РФ Лавров заметил, что Зеленского напугал запуск «Орешника». А премьер-министр Венгрии Орбан посоветовал серьезно отнестись к заявлениям российского руководства.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли удар по украинскому предприятию «Южмаш» в городе Днепр при помощи баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Это событие вызвало реакцию на Западе.

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что украинский президент Владимир Зеленский испугался ответа на удар западными ракетами вглубь России, добавив, что ему нужно быть поближе к реальности.

«Что касается реакции на наш ответ [удар «Орешником» объявлен в РФ ответом на удары со стороны Украины западными ракетами по территории России. — «Газета.Ru»] — я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации», — сказал Лавров, цитирует РИА Новости.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале сравнила реакцию Зеленского на применение «Орешника» с поведением ребенка:

«Что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьем?!»

Нет оружия для ответа

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telergam-канале, что использование подобного оружия стало уже вторым шагом Москвы к эскалации (после якобы прибытия военных КНДР в Курскую область).

«Сейчас сильной реакции мира нет. <...> Он [Путин] проверяет вас, уважаемые партнеры. <...> Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — сказал он в обращении 21 октября.

Зеленский считает, что в данный момент Россия не хочет завершать конфликт мирным путем, поэтому ее нужно «принуждать к настоящему миру» силой. Украинский лидер также отметил, что Киев и ранее применял западные дальнобойные ракеты для атак на Крым и в зоне СВО.

Украинский депутат Роман Костенко в беседе с The New York Times заявил, что Украине «нечем ответить» на удары «Орешником».

Запад опасается развития конфликта

По данным The Standard, глава МВД Великобритании Иветт Купер считает, что в заявлении Путина не было новой информации:

«Мы поставляли Украине оружие и оборудование, чтобы помочь защитить свою страну, и будем продолжать поддерживать Украину».

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение Путина привело к «опасной эскалации» конфликта, сообщил немецкий телеканал ntv. По мнению чиновника, северокорейские солдаты, которые якобы находятся в Курской области, также обостряют ситуацию. Шольц обозначил, что Германия — сторонник Украины, но они не будут передавать Киеву крылатые ракеты Taurus.

Прямого столкновения между НАТО и Россией следует избегать, заключил Шольц.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку назвала Россию частью европейской семьи, также обвинив страну в гибридной войне, кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед делегацией Союза польских учителей заявил, что украинский конфликт входит в решающую фазу.

«Мы чувствуем, что приближается неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта. События последних нескольких десятков часов говорят о том, что угроза действительно серьезная и реальная, если речь идет о глобальном конфликте», — сказал Туск, (цитата по РИА Новости).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth посоветовал серьезно отнестись к заявлению Путина, так как это не было коммуникационной уловкой или пустыми словами. По его словам, у России одна из самых сильных армий в мире, страна обладает современным оружием, а также недавно внесла корректировки в свою ядерную доктрину. Орбан считает, что будут некие последствия. Он добавил, что страны, которые передают Украине военную помощь, должны проявить благоразумие, так как Путин объявил о праве применять свое оружие и против этих союзников Украины.

Внеочередное заседание НАТО

Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАТО сообщило, что 26 ноября пройдет внеочередное заседание альянса с участием Украины из-за запуска «Орешника». Предполагается, что там обсудят ответ союзников Киева.

Украина примет участие по видеосвязи, а лично обсудить случившееся прибудут послы постоянных представителей участников НАТО.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что это заседание инициировал Киев. Он сообщил местным СМИ, что к 26 ноября украинская сторона представит все материалы по ракетному удару России союзникам.

Кроме того, издание Bloomberg сообщает, что Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD, такую же как недавно была поставлена Израилю.

«Киев запросит у западных партнеров системы ПРО, способные перехватывать МБР (межконтинентальная баллистическая ракета – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.