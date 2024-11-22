Экстренное собрание НАТО: Зеленский будет просить защиту от «Орешника»

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли удар по украинскому предприятию «Южмаш» в городе Днепр при помощи баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Это событие вызвало реакцию на Западе.
Министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что украинский президент Владимир Зеленский испугался ответа на удар западными ракетами вглубь России, добавив, что ему нужно быть поближе к реальности.
«Что касается реакции на наш ответ [удар «Орешником» объявлен в РФ ответом на удары со стороны Украины западными ракетами по территории России. — «Газета.Ru»] — я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации», — сказал Лавров, цитирует РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале сравнила реакцию Зеленского на применение «Орешника» с поведением ребенка:
«Что-то вроде: «Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьем?!»
Нет оружия для ответа
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telergam-канале, что использование подобного оружия стало уже вторым шагом Москвы к эскалации (после якобы прибытия военных КНДР в Курскую область).
«Сейчас сильной реакции мира нет. <...> Он [Путин] проверяет вас, уважаемые партнеры. <...> Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — сказал он в обращении 21 октября.
Зеленский считает, что в данный момент Россия не хочет завершать конфликт мирным путем, поэтому ее нужно «принуждать к настоящему миру» силой. Украинский лидер также отметил, что Киев и ранее применял западные дальнобойные ракеты для атак на Крым и в зоне СВО.
Украинский депутат Роман Костенко в беседе с The New York Times заявил, что Украине «нечем ответить» на удары «Орешником».
Запад опасается развития конфликта
По данным The Standard, глава МВД Великобритании Иветт Купер считает, что в заявлении Путина не было новой информации:
«Мы поставляли Украине оружие и оборудование, чтобы помочь защитить свою страну, и будем продолжать поддерживать Украину».
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение Путина привело к «опасной эскалации» конфликта, сообщил немецкий телеканал ntv. По мнению чиновника, северокорейские солдаты, которые якобы находятся в Курской области, также обостряют ситуацию. Шольц обозначил, что Германия — сторонник Украины, но они не будут передавать Киеву крылатые ракеты Taurus.
Прямого столкновения между НАТО и Россией следует избегать, заключил Шольц.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку назвала Россию частью европейской семьи, также обвинив страну в гибридной войне, кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами.
Премьер-министр Польши Дональд Туск перед делегацией Союза польских учителей заявил, что украинский конфликт входит в решающую фазу.
«Мы чувствуем, что приближается неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта. События последних нескольких десятков часов говорят о том, что угроза действительно серьезная и реальная, если речь идет о глобальном конфликте», — сказал Туск, (цитата по РИА Новости).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth посоветовал серьезно отнестись к заявлению Путина, так как это не было коммуникационной уловкой или пустыми словами. По его словам, у России одна из самых сильных армий в мире, страна обладает современным оружием, а также недавно внесла корректировки в свою ядерную доктрину. Орбан считает, что будут некие последствия. Он добавил, что страны, которые передают Украине военную помощь, должны проявить благоразумие, так как Путин объявил о праве применять свое оружие и против этих союзников Украины.
Внеочередное заседание НАТО
Агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАТО сообщило, что 26 ноября пройдет внеочередное заседание альянса с участием Украины из-за запуска «Орешника». Предполагается, что там обсудят ответ союзников Киева.
Украина примет участие по видеосвязи, а лично обсудить случившееся прибудут послы постоянных представителей участников НАТО.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что это заседание инициировал Киев. Он сообщил местным СМИ, что к 26 ноября украинская сторона представит все материалы по ракетному удару России союзникам.
Кроме того, издание Bloomberg сообщает, что Украина может запросить у США противоракетный комплекс THAAD, такую же как недавно была поставлена Израилю.
«Киев запросит у западных партнеров системы ПРО, способные перехватывать МБР (межконтинентальная баллистическая ракета – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.