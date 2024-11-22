Над Россией за ночь сбили 23 украинских БПЛА. Военная операция, день 1003-й

Вооруженные силы ФРГ подготовили секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В плане операции перечислены объекты инфраструктуры, заслуживающие особой защиты, а также содержится порядок действий на случай обороны или «мер сдерживания России на восточном фланге НАТО».
Применение РФ «Орешника» стало предупреждением НАТО избегать большей эскалации, заявила бразильский политолог, доктор наук Жована Бранку.
«Это способ России предупредить не только Украину, а всех ее западных союзников о том, какие последствия могут последовать за такую поддержку (нанесение американским и британским оружием ударов по территории РФ. — Прим. ТАСС)», — заявила она в эфире бразильского телеканала Record News.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность военных и гражданских объектов страны на фоне эскалации ситуации на Украине.
ООН призывает стороны конфликта на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации, заявил журналистам официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Европа смотрит на позицию избранного президента США Дональда Трампа в вопросе украинского конфликта «с осторожным оптимизмом». Об этом пишет Financial Times.
Один из чиновников в Брюсселе рассказал изданию, что видит желание Трампа решить эту проблему, но не любой ценой. «Это не может быть капитуляция Киева», — заявил он.
❗️ Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 ноября уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.