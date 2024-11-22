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Политика

Над Россией за ночь сбили 23 украинских БПЛА. Военная операция, день 1003-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1003-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника: 12 — над Брянской областью, девять — над Калужской и два — над Курской. В Европе не считают, что избранный президент США Дональд Трамп не будет добиваться капитуляции Украины, пишет Financial Times. В ООН призвали все стороны российско-украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:33

Вооруженные силы ФРГ подготовили секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В плане операции перечислены объекты инфраструктуры, заслуживающие особой защиты, а также содержится порядок действий на случай обороны или «мер сдерживания России на восточном фланге НАТО».

9:05

Применение РФ «Орешника» стало предупреждением НАТО избегать большей эскалации, заявила бразильский политолог, доктор наук Жована Бранку.

«Это способ России предупредить не только Украину, а всех ее западных союзников о том, какие последствия могут последовать за такую поддержку (нанесение американским и британским оружием ударов по территории РФ. — Прим. ТАСС)», — заявила она в эфире бразильского телеканала Record News.

8:47

8:39

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность военных и гражданских объектов страны на фоне эскалации ситуации на Украине.

8:21

ООН призывает стороны конфликта на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации, заявил журналистам официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

8:16

Европа смотрит на позицию избранного президента США Дональда Трампа в вопросе украинского конфликта «с осторожным оптимизмом». Об этом пишет Financial Times.

Один из чиновников в Брюсселе рассказал изданию, что видит желание Трампа решить эту проблему, но не любой ценой. «Это не может быть капитуляция Киева», — заявил он.

8:03

❗️ Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 ноября уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1003-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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