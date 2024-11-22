«Перемололи лучшие части». Белоусов заявил о срыве военной кампании ВСУ на 2025 год

ВС РФ сорвали Украине всю военную кампанию 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов во время посещения командного пункта группировки «Север». Видео с его выступлением опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.
«Перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение [российских войск], сорвали им [ВСУ], по сути дела, всю кампанию 2025 года», — сказал Белоусов.
Как сообщает Минобороны, Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника.
«Командующий группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности», — говорится в сообщении оборонного министерства.
Белоусову также показали вооружение производства стран НАТО — беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение.
Кроме того, на одном из полигонов Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и вручил государственные награды. Один из награжденных, заместитель командира взвода Николай Бабин, получивший медаль «За отвагу», рассказал, как вместе с сослуживцами остановил колонну бронетехники ВСУ.
«Приостановили движение колонны украинской бронетехники, подбив первую машину и тем самым дав возможность нашей артиллерии в этом квадрате отработать ее как следует. Это работа, конечно, общая. У нас расчет работает. Плюс – командование сработало» — поделился он.
Семь населенных пунктов за неделю
Группировка «Север», в расположение которой приезжал Белоусов, в течение недели продолжала «разгром» формирований ВСУ на территории Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
«За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2620 военнослужащих, семь танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 73 боевые машины пехоты», — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, всего за неделю российские войска взяли под контроль семь населенных пунктов в Донецкой народной республике.
Вооруженные силы России резко нарастили темпы наступления в Донбассе после вторжения украинских военных в Курскую область в августе текущего года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин в сентябре, ВС РФ «ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами».
В начале ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские военные проводят «одно из самых мощных наступлений» с начала военных действий на Украине. «Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — сказал главком.
По оценкам экспертов, опрошенных «Би-би-си», при сохранении текущего темпа наступления российской армии Восточный фронт на Украине может рухнуть. По данным издания, в 2024 году Россия взяла под контроль почти в шесть раз больше территорий, чем в 2023 году, и продвигается к ключевым логистическим узлам ВСУ на востоке Донбасса.
На фоне российского наступления Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATCMS и Storm Shadow вглубь российской территории. В ночь на 19 ноября ВСУ применили ATACMS для атаки на Брянскую область, а 21 ноября ударили Storm Shadow по Курской области. 22 ноября Россия в ответ атаковала объект оборонно-промышленного комплекса Украины одной новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном оснащении.