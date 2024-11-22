«Перемололи лучшие части». Белоусов заявил о срыве военной кампании ВСУ на 2025 год Белоусов: ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года

Российские военные сорвали Украине всю военную кампанию 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, ВС РФ «перемололи лучшие части» украинской армии. Российские войска нарастили темпы продвижения на Украине после вторжения в Курскую область, главком ВСУ Александр Сырский называл текущее наступление «одним из самых мощных» за все время ведения боевых действий. Только за последнюю неделю ВС РФ взяли под контроль семь населенных пунктов в ДНР.

ВС РФ сорвали Украине всю военную кампанию 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов во время посещения командного пункта группировки «Север». Видео с его выступлением опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.

«Перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение [российских войск], сорвали им [ВСУ], по сути дела, всю кампанию 2025 года», — сказал Белоусов.

Как сообщает Минобороны, Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника.

«Командующий группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности», — говорится в сообщении оборонного министерства.

Белоусову также показали вооружение производства стран НАТО — беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение.

Кроме того, на одном из полигонов Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и вручил государственные награды. Один из награжденных, заместитель командира взвода Николай Бабин, получивший медаль «За отвагу», рассказал, как вместе с сослуживцами остановил колонну бронетехники ВСУ.

«Приостановили движение колонны украинской бронетехники, подбив первую машину и тем самым дав возможность нашей артиллерии в этом квадрате отработать ее как следует. Это работа, конечно, общая. У нас расчет работает. Плюс – командование сработало» — поделился он.

Семь населенных пунктов за неделю

Группировка «Север», в расположение которой приезжал Белоусов, в течение недели продолжала «разгром» формирований ВСУ на территории Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2620 военнослужащих, семь танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 73 боевые машины пехоты», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, всего за неделю российские войска взяли под контроль семь населенных пунктов в Донецкой народной республике.

Вооруженные силы России резко нарастили темпы наступления в Донбассе после вторжения украинских военных в Курскую область в августе текущего года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин в сентябре, ВС РФ «ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами».

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские военные проводят «одно из самых мощных наступлений» с начала военных действий на Украине. «Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — сказал главком.

По оценкам экспертов, опрошенных «Би-би-си», при сохранении текущего темпа наступления российской армии Восточный фронт на Украине может рухнуть. По данным издания, в 2024 году Россия взяла под контроль почти в шесть раз больше территорий, чем в 2023 году, и продвигается к ключевым логистическим узлам ВСУ на востоке Донбасса.

На фоне российского наступления Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATCMS и Storm Shadow вглубь российской территории. В ночь на 19 ноября ВСУ применили ATACMS для атаки на Брянскую область, а 21 ноября ударили Storm Shadow по Курской области. 22 ноября Россия в ответ атаковала объект оборонно-промышленного комплекса Украины одной новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном оснащении.