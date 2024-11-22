Военнослужащий армии Германии на боевом танке Leopard 2A6 в День Вооруженных сил в Вильнюсе, Литва, 2023 год

Германия готовится к войне с Россией. Бундесвер разработал секретный план FAZ: в Германии разработали секретный план подготовки к войне с Россией

Берлин разработал объемный «Оперативный план Германии», посвященный действиям в случае военного конфликта с Россией. Документ на тысячу страниц, большая часть которого засекречена, включает меры по защите стратегически важных объектов, а также инструкции по логистике переброски войск НАТО на восточный фланг альянса. Военные уже привлекают к подготовке к потенциальному конфликту немецкий бизнес. В Гамбурге компаниям предложили обучать сотрудников управлению грузовиком, запасаться генераторами и разрабатывать антикризисные стратегии.

Германия готовится к крупномасштабному военному конфликту с Россией, разработав объемный план действий, известный как «Оперативный план Германии». Он содержит инструкции к действиям в случае обороны страны или сдерживания российского маневра на восточном фланге НАТО, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Документ на 1 тыс. страниц остается в основном засекреченным.

В плане приведены меры по защите стратегически важных зданий и инфраструктурных объектов, «которые особо нуждаются в охране по военным причинам».

Большое внимание уделено роли Германии как ключевого логистического центра НАТО в случае конфликта на востоке:

ФРГ должна будет принимать и перебрасывать «десятки, а возможно, и сотни тысяч военных».

Представители бундесвера назвали документ «живым», подчеркнув, что его содержание может корректироваться по мере изменения обстановки.

Бизнес на войне

Военные уже начали готовить немецкий бизнес к потенциальной чрезвычайной ситуации. В рамках реализации оперативного плана проводятся разъяснительные работы, встречи с предпринимателями в различных федеральных землях.

Например, на встрече, которую провела торгово-промышленная палата Гамбурга, подполковник и глава территориальной обороны Гамбурга Йорн Плишке рекомендовал компаниям обучить навыкам вождения грузовика не менее пяти человек из каждых ста сотрудников, закупить дизельные генераторы и разработать внутренние кризисные планы .

«70% грузовиков на дорогах Германии водят восточноевропейцы. Если начнется война, где окажутся эти люди?» — задал риторический вопрос Плишке, обращая внимание на необходимость готовности к дефициту кадров и перебоям в логистике.

Прошлый сценарий: «Оборона Альянса 2025»

В январе этого года другое немецкое издание — таблоид Bild — опубликовало краткое изложение секретного документа «Оборона Альянса 2025», в котором министерство обороны Германии подробно описывает возможный сценарий развития конфликта между Россией и НАТО.

Тогда утверждалось, что эскалация конфликта начнется «уже через несколько недель». В феврале 2024 года Россия должна была объявить новую волну мобилизации. Бундесвер считал, что сначала Россия проявит «скрытую агрессию» по отношению к странам Запада, а в июле 2024 года перейдет в атаку.

Авторы этого сценария считали, что в октябре 2024 года произойдет обострение конфликта, так как Россия может перебросить часть войск и ракет средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». В мае 2025 года НАТО подготовит меры сдерживания, что приведет к кульминации конфликта. Альянс перебросит на восточный фланг 300 тыс. военных, в том числе 30 тыс. немецких солдат.

Документ заканчивается описанием 30 дней после кульминации конфликта. Кто победит — Россия или НАТО — не уточнялось.