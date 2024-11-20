Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине. Как удары ATACMS по России усиливают напряженность? Макрон призвал Путина к коллективной деэскалации на фоне новых ударов ВСУ по РФ

Во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию к участию в «коллективной деэскалации» конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость соблюдения принципов Устава ООН и призвал Владимира Путина «к здравому смыслу».

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро выразил надежду на участие России в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине, сообщает Le Monde.

Он призвал Владимира Путина следовать принципам Устава ООН и принять меры по снижению напряженности в регионе.

«Я призываю президента [России Владимира] Путина к здравому смыслу и к его обязанностям <…> соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — сказал Макрон.

Ядерная доктрина

Путин накануне утвердил новую редакцию ядерной доктрины, в которой основным приоритетом заявлено сдерживание агрессии со стороны потенциальных противников. В документе уточняется, что ядерное оружие рассматривается исключительно как средство сдерживания, использование которого должно быть крайней мерой в случае угрозы безопасности страны и ее союзников.

В обновленной доктрине подчеркнуто, что Россия активно работает над снижением ядерной угрозы и предотвращением эскалации международной напряженности, которая может привести к военным конфликтам, в том числе ядерным. Важным аспектом является стремление избежать ухудшения отношений между государствами, которые могут перерасти в военные столкновения.

Доктрина также уточняет, что сдерживание направлено на предотвращение агрессии со стороны тех государств и военных союзов, которые рассматривают Россию как угрозу и располагают ядерным оружием или значительным военным потенциалом. В случае агрессии против России или ее союзников это рассматривается как нападение всей коалиции, а не только одной страны.

Документ также акцентирует внимание на том, что ядерное сдерживание должно обеспечить осознание потенциальным противником неотвратимости наказания за агрессию против России и ее союзников. В доктрине перечислены возможные военные угрозы, которые могут возникнуть в результате изменения стратегической обстановки, включая применение оружия массового поражения. Для нейтрализации этих угроз предусмотрены меры ядерного сдерживания.

Удары вглубь России

Доктрина была пересмотрена на фоне обострения ситуации, когда США, согласно сообщениям ряда авторитетных американских СМИ, разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атак на российскую территорию.

Сначала официальные лица США отрицали сообщения в прессе, однако накануне помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс фактически подтвердил информацию о том, что Вашингтон разрешил Киеву применять ракеты большой дальности для ударов по территории России.

Вопрос журналиста Николсу звучал следующим образом: «В воскресенье США разрешили Украине использовать американские ракеты большой дальности. Не может ли это еще больше обострить войну?» В ответ на этот вопрос Николс заявил, что оружие, которое Байден разрешил Киеву использовать, предоставит Украине дополнительные возможности для самообороны.

19 ноября Минобороны России подтвердило удары шестью американскими ракетами ATACMS по объектам в Брянской области. По данным оборонного ведомства, «пять были сбиты, а одна была повреждена». Фрагменты ATACMS, запущенной ВСУ, упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, возник пожар, но жертв и разрушений в результате атаки не было.

В Кремле заявили, что решение Вашингтона позволить Киеву бить дальнобойными ракетами по территории России может привести к «качественно новому витку напряженности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал еще раз ознакомиться с высказываниями Владимира Путина, сделанными им в Санкт-Петербурге во время выступления на культурном форуме.

Речь идет о заявлении, сделанном 12 сентября. В нем президент России подчеркнул, что если ВСУ получат возможность наносить удары вглубь территории России с использованием западного оружия, это будет означать прямое вовлечение стран НАТО в боевые действия, что кардинально изменит характер конфликта. По словам Путина, в таком случае Россия примет необходимые меры в ответ на угрозы, которые могут возникнуть.