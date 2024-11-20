Европа недовольна итогами G20: почему решение по Украине вызвало разногласия? Reuters: лидеры ЕС остались недовольны решением Лулы да Силвы по Украине на G20

На саммите G20 в Рио-де-Жанейро президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва досрочно завершил переговоры, чтобы избежать острых дискуссий по Украине. Reuters узнал, что это вызвало недовольство европейских стран, требовавших более жесткой позиции в отношении России. Итоговое коммюнике не оправдало их ожиданий, упоминая Украину лишь в контексте гуманитарных последствий.

На саммите «Большой двадцатки» (G20) делегаты европейских стран выразили недовольство решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление на день раньше. Это было сделано, чтобы избежать острых дискуссий по Украине, сообщают источники Reuters.

Обычно итоговое коммюнике публикуется в конце саммита, но Лула да Силва утвердил его в последний день переговоров, то есть 18 ноября, когда в зале не было лидеров Франции, США и Германии. Бразильские дипломаты заявили, что это решение было принято, чтобы избежать риска завершения саммита без итоговой декларации.

Несмотря на просьбы европейцев включить более жесткие формулировки о роли России в конфликте на Украине, итоговый текст не отразил их позиции. По данным агентства, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что принятый документ не соответствовал ожиданиям Франции.

«Президент Лула завершил коммюнике. Оно не соответствовало той позиции, которую мы могли бы занять», — сказал он.

Пункт по Украине

В окончательном 21-страничном коммюнике саммита ситуация на Украине напрямую упоминается лишь единожды — в девятом пункте. В нем говорится, что боевые действия на Украине привели к «человеческим страданиям и негативным последствиям для глобальной продовольственной и энергетической безопасности».

Помимо этого, в седьмом пункте подтверждается важность соблюдения международных норм, включая осуждение нападений на гражданское население и инфраструктуру, но без конкретного упоминания Украины.

Участники саммита также выразили поддержку «всем актуальным и конструктивным инициативам», направленным на мирное разрешение конфликта на Украине. Множество стран, в том числе Бразилия, которая принимала саммит, и Китай, предложили свои варианты урегулирования конфликта. По данным СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также планировал представить свою концепцию решения конфликта участникам саммита в Рио.

Разочарование Европы

Газета Financial Times со ссылкой на источники среди дипломатов писала, что несколько европейских делегаций на саммите G20 настояли на более жестких формулировках в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине. Однако они отступили от этого требования, опасаясь, что чрезмерно жесткая позиция может привести к провалу принятия итогового коммюнике.

Один из дипломатов высказал разочарование итоговым текстом, отметив, что он не был достаточно жестким. Другой представитель европейской делегации в беседе с изданием заявил, что формулировки оказались слишком слабыми и не выражали нужной решительности.

Саммит G20 состоялся 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. В нем приняли участие 42 страны, включая все постоянные члены G20, а также другие государства, такие как Ангола, Боливия, Египет, ОАЭ, Малайзия и Вьетнам. Президент Владимир Путин не присутствовал на саммите, делегацию России возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Последний саммит «Большой двадцатки» состоялся в сентябре 2023 года в Нью-Дели, где делегацию России также возглавил Лавров.