Над Брянской и Белгородской областями сбиты 13 дронов. Военная операция, день 1000-й

⚡️«Газпром» продолжает подавать газ европейским потребителям через Украину на прежнем уровне, несмотря на прекращение поставок австрийской OMV, пишет Reuters.
Правительство РФ выделит дополнительный миллиард рублей для помощи гражданам, которые частично или полностью потеряли имущество в результате атак ВСУ.
По данным NYT, решение США разрешить использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ не изменит ход конфликта на Украине. У ВСУ будет ограниченный запас ракет, поэтому возможные удары «не будет иметь большого значения».
Представитель минобороны США Сабрина Сингх заявила, что ведомство не располагает свидетельствами участия северокорейских военных в боевых действиях на территории России. При этом ранее была информация, что США утверждали о наличии 11 тысяч северокорейцев в Курской области.
Богомаз добавил, что после атаки беспилотников жители не пострадали, разрушений объектов не зафиксировано.
Разрешение со стороны Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России будет иметь «лишь незначительный военный эффект» для Украины, поскольку количество соответствующего вооружения ограничено, пишет Sky News:
«Существует также неприятная реальность, заключающаяся в том, что количество ракет Storm Shadow, оставшихся на Украине, серьезно ограничено, поэтому применение этого оружия на российской территории будет иметь лишь незначительный военный эффект».
⚡️В Минобороны рассказали, что с 07:15 до 08:35 дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью и один над Белгородской.
В Брянской области уничтожили шесть украинский беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.
❗️По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью один украинский беспилотник уничтожили около Таганрога, обошлось без последствий. Однако остатки другого БПЛА упали на трассе в Белокалитвинском районе, там произошел взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», остановившийся на трассе для отдыха. Пострадавшего госпитализировали.
По данным Yonhap, США заранее сообщили Южной Корее, что разрешили Украине использовать свои ракеты для ударов вглубь РФ.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разрешение США использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России может изменить ход конфликта Москвы и Киева. Он утверждает, что «чем дольше будут длиться украинские атаки», тем быстрее закончится конфликт.
В ночь на 19 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены, глава местной областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе произошло не менее 458 взрывов.
❗️По данным ТАСС, потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили около 906,5 тысяч человек убитыми и ранеными.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в качестве жеста доброй воли не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, пока под санкциями находится глава МИД РФ Сергей Лавров:
«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс».
⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и один над Белгородской.