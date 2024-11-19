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Политика

Над Брянской и Белгородской областями сбиты 13 дронов. Военная операция, день 1000-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1000-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью и еще один — над Белгородской. По данным Yonhap, США уведомили Южную Корею о решении разрешить Украине использовать их ракеты для ударов вглубь РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не снимет санкции с возможного госсекретаря США Марко Рубио в качестве жеста доброй воли, пока под санкциями находится глава МИД РФ Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:57

⚡️«Газпром» продолжает подавать газ европейским потребителям через Украину на прежнем уровне, несмотря на прекращение поставок австрийской OMV, пишет Reuters.

09:52

Правительство РФ выделит дополнительный миллиард рублей для помощи гражданам, которые частично или полностью потеряли имущество в результате атак ВСУ.

09:49

Задержаны двое исполнителей убийства офицера ВМФ Транковского в Севастополе — ТАСС

09:35

По данным NYT, решение США разрешить использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ не изменит ход конфликта на Украине. У ВСУ будет ограниченный запас ракет, поэтому возможные удары «не будет иметь большого значения».

09:22

Представитель минобороны США Сабрина Сингх заявила, что ведомство не располагает свидетельствами участия северокорейских военных в боевых действиях на территории России. При этом ранее была информация, что США утверждали о наличии 11 тысяч северокорейцев в Курской области.

09:20

Богомаз добавил, что после атаки беспилотников жители не пострадали, разрушений объектов не зафиксировано.

09:12

Разрешение со стороны Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России будет иметь «лишь незначительный военный эффект» для Украины, поскольку количество соответствующего вооружения ограничено, пишет Sky News:

«Существует также неприятная реальность, заключающаяся в том, что количество ракет Storm Shadow, оставшихся на Украине, серьезно ограничено, поэтому применение этого оружия на российской территории будет иметь лишь незначительный военный эффект».

09:03

⚡️В Минобороны рассказали, что с 07:15 до 08:35 дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью и один над Белгородской.

08:50

В Брянской области уничтожили шесть украинский беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:37

❗️По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью один украинский беспилотник уничтожили около Таганрога, обошлось без последствий. Однако остатки другого БПЛА упали на трассе в Белокалитвинском районе, там произошел взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», остановившийся на трассе для отдыха. Пострадавшего госпитализировали.

08:35

По данным Yonhap, США заранее сообщили Южной Корее, что разрешили Украине использовать свои ракеты для ударов вглубь РФ.

08:33

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что разрешение США использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России может изменить ход конфликта Москвы и Киева. Он утверждает, что «чем дольше будут длиться украинские атаки», тем быстрее закончится конфликт.

08:30

В ночь на 19 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области были повреждены, глава местной областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе произошло не менее 458 взрывов.

08:27

❗️По данным ТАСС, потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили около 906,5 тысяч человек убитыми и ранеными.

08:17

08:07

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в качестве жеста доброй воли не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, пока под санкциями находится глава МИД РФ Сергей Лавров:

«У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями? Это может быть только обоюдный процесс».

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и один над Белгородской.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1000-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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