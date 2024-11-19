Над Брянской и Белгородской областями сбиты 13 дронов. Военная операция, день 1000-й

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Разрешение со стороны Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России будет иметь «лишь незначительный военный эффект» для Украины, поскольку количество соответствующего вооружения ограничено, пишет Sky News:

«Существует также неприятная реальность, заключающаяся в том, что количество ракет Storm Shadow, оставшихся на Украине, серьезно ограничено, поэтому применение этого оружия на российской территории будет иметь лишь незначительный военный эффект».