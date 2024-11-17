В оппозиции Абхазии назвали кандидатов на руководящие должности в правительстве

У оппозиции Абхазии есть кандидаты на должности премьер-министра и исполняющего обязанности президента республики до новых выборов. Об этом заявил в беседе с РИА Новости председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» («Воины»), представитель оппозиции Темур Гулия.

По его словам, речь идет о министре финансов Владимире Делбе, главе МЧС Льве Квицинии, председателе таможенного комитета Отаре Хеции, главе минтруда Руслане Аджбе.

«С ними мы можем организовать временное правительство, которое сможет контролировать работу всех государственных механизмов», — сказал Гулия.

Он уточнил, что создание такого правительства понадобится в случае невыполнения требований об отставке президента.

Гулия также отметил, что если в ближайшее время власти и оппозиция не достигнут консенсуса, «необходимо будет формировать новый состав исполнительной системы власти, чтобы не допустить коллапса».

Накануне президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».