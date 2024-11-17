В Абхазии обвинили оппозицию в попытке навредить отношениям республики и России

Оппозиция Абхазии пытается развернуть дезинформационную кампанию в России с целью нанести ущерб отношениям двух стран. Об этом говорится в заявлении инфоцентра президента страны в Telegram.

«Дезинформационная кампания абхазской оппозиции распространилась на российских партнеров, являющихся ключевыми стратегическими союзниками Абхазии», — говорится в заявлении.

В инфоцентре полагают, что это свидетельствует о стремлении оппозиции «не только дестабилизировать ситуацию внутри республики, но и нанести ущерб отношениям с РФ».

В заявлении подчеркивается, что оппозиционные ресурсы распространяют недостоверную информацию о позиции РФ в отношении сложившегося кризиса в республике, чтобы посеять недоверие к российским гарантиям безопасности и экономической поддержки Абхазии.

Также инфоцентр президента республики заявил, что силовое решение ситуации в Абхазии обернется различными негативными последствиями.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее президент Абхазии обратился к гражданам республики.