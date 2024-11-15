Над Россией за ночь сбили 51 БПЛА. Военная операция, день 996-й

10:25

В словах президента Украины Владимира Зеленского «прозвучала нота, что Польша не делает все, что может», заявил в эфире TVN24 министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, у украинцев «память короткая», ведь Польша в первые месяцы военного конфликта передала им военную технику и оказывала гуманитарную помощь.