Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Над Россией за ночь сбили 51 БПЛА. Военная операция, день 996-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 996-й день

close

Военнослужащие ВС РФ следят за воздушным пространством во время работы артиллерийского расчета 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт-С» ВС РФ по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции

Евгений Биятов/РИА Новости
Силы ПВО за ночь уничтожили 51 украинский беспилотник над регионами России, из них 36 — над Кубанью, заявили в Минобороны РФ. В Донецке и окрестностях зафиксировано около пяти взрывов, сообщает ТАСС. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет «очень усердно работать» над завершением украинского и ближневосточного конфликтов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:25

В словах президента Украины Владимира Зеленского «прозвучала нота, что Польша не делает все, что может», заявил в эфире TVN24 министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, у украинцев «память короткая», ведь Польша в первые месяцы военного конфликта передала им военную технику и оказывала гуманитарную помощь.

10:03

Автомобиль сотрудников военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области поврежден в результате атаки с применением FPV-дрона, никто не пострадал. Об этом сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.

10:01

16-летний подросток задержан по подозрению в попытке поджога объектов инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали в Кировской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ и в СК.

09:51

Число раненных из-за обстрела со стороны ВСУ жителей Горловки в ДНР накануне достигло 16, сообщил мэр города Иван Приходько.

09:44

🔴 Ночью украинские силы ПВО сбили 25 дронов из 29, а также одну авиационную ракету из двух. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

09:33

Пять человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

09:14

09:00

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что находится с рабочим визитом в Норвегии.

08:52

08:47

Франция завершила подготовку 2,3 тыс. украинских военных, сообщило министерство обороны республики.

08:38

В России существует «сдержанный оптимизм» о том, что «триумф» Дональда Трампа на выборах в США может привести к «прорыву в американо-российских отношениях и, возможно, к окончанию войны на Украине» — The New York Times

08:25

Шесть человек пострадали в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области накануне, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:23

Судьба колумбийских наемников, которые приняли участие в конфликте на Украине и сейчас находятся в заключении в России, будет одной из тем переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом газете «Известия» заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо.

08:21

Треть жителей Мариуполя, выехавших из города на территорию Украины, уже вернулись обратно, поскольку им негде жить. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

08:16

🔴Крыша одного дома и автомобиль повреждены в результате падения обломков беспилотников в Крымске, никто не пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его данным, в Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома, в другом доме выбили стекла. Также никто не пострадал.

08:11

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением украинского и ближневосточного конфликтов.

«Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому нужно положить конец. Я видел сообщения, за три дня убиты тысячи людей, они были солдатами. Но будь то солдаты или мирные люди, мы будем работать над этим [завершением конфликтов], — сказал Трамп на торжественном вечере организации «Институт политики «Америка прежде всего», который состоялся в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида (цитата по ТАСС).

08:07

🔴 В Донецке и окрестностях зафиксировано около пяти взрывов, сообщает ТАСС.

08:05

🔴 Силы ПВО за ночь уничтожили 51 украинский беспилотник над регионами России, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 36 БПЛА нейтрализовано над территорией Краснодарского края, три – над Крымом, два – над Белгородской областью и 10 – над акваторией Азовского моря.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 996-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
У некоторых россиян снова заработал YouTube. Что об этом известно?
Globalcheck: YouTube восстановил работу у российских операторов сотовой связи
Мать кинокритика Антона Долина задержали из-за препаратов с кодеином
Правительство рассмотрит идею о запрете майнинга криптовалют в ряде регионов
В Финляндии рассказали, какой сигнал Путин послал Западу
В Ярославской области арестовали чиновника по подозрению в получении взяток
Пресс-секретарь Киркорова заявила, что певец оплатил все штрафы за нарушение ПДД
Стало известно, зачем водителей вынуждают брать денежные выплаты по ОСАГО
Новости и материалы
Первый вице-премьер Мантуров прокатился на Lada Aura с электродвигателем
Неизвестные в Одессе повредили памятник на могиле Булгакова, но не писателя
Двое россиян изнасиловали восьмиклассницу в петербургской сауне
Российские войска установили огневой контроль над границей ЛНР
Анфиса Чехова показала фигуру в «змеином» бикини
Компания Tesla в шестой раз за год отзывает Cybertruck
Фигуристка Медведева сыграет за «Динамо»
Военный ВСУ не смог из-за пьянства вспомнить, где находился в Курской области
Европу предупредили о рисках нового энергокризиса
Мать Бузовой раскрыла имя мужчины, от которого певица родит в 2025 году
Подмосковные сестры-подростки обиделись на соперника в игре и обвинили его в изнасиловании
В Кировской области 16-летнего подростка арестовали по делу о диверсии на ж/д
Представитель будущей администрации Трампа оказался в базе «Миротворца»
Газ в ЕС резко подорожал после данных о сбое поставок из России
Проживающие на Кипре россияне стали перебираться на турецкую часть острова
Жителей и гостей Краснодарского края предупредили о смерчах
Россиянам рассказали о неприятных особенностях Peugeot 2008
Российское подразделение больше недели отражало атаки превосходящих сил ВСУ
Все новости
Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине
Мэр Самары ушла в отставку
Зеленский готовит для Украины «план стойкости». Что войдет в новый документ?
Зеленский рассказал о пунктах «плана стойкости» Украины
В Турции оценили угрозу оттока туристов после отмены all inclusive в отелях
Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ
США и союзники из Азии обсудят ответ на возможное участие Северной Кореи в СВО
США пригрозили России ответом на отправку военных КНДР в Курскую область
Внутри «Крестов». Как выглядела самая известная тюрьма России?
«Сдержать подорожание сложно»: почему выросли цены на молоко?
Производители молока снизили цены на фоне проверки Генпрокуратуры
Второе пожизненное: лидера РДК Капустина и актера Канахина осудили в России
Суд заочно приговорил лидера РДК Капустина и актера Канахина к пожизненному
«Я новая Ивлеева»: Блогер Стас «Ай, как просто!» извинился за шутку о расстреле Романовых
Блогер Стас Васильев извинился за шутку о расстреле цесаревича Алексея
Символ 2025 года по восточному календарю: чего ждать от зеленой деревянной змеи
Что китайский гороскоп говорит о деревянной змее и в чем советует встречать 2025 год
Клюква: 7 полезных свойств ягоды и возможный вред для организма
Чем полезна клюква и кому не рекомендуется ее есть
Доллар по 110 рублей. Чего ждать от курса валют к концу года?
Курс доллара на Мосбирже 14 ноября превысил 100 рублей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами