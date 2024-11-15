Над Россией за ночь сбили 51 БПЛА. Военная операция, день 996-й

В словах президента Украины Владимира Зеленского «прозвучала нота, что Польша не делает все, что может», заявил в эфире TVN24 министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, у украинцев «память короткая», ведь Польша в первые месяцы военного конфликта передала им военную технику и оказывала гуманитарную помощь.
Автомобиль сотрудников военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области поврежден в результате атаки с применением FPV-дрона, никто не пострадал. Об этом сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.
16-летний подросток задержан по подозрению в попытке поджога объектов инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали в Кировской области по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ и в СК.
Число раненных из-за обстрела со стороны ВСУ жителей Горловки в ДНР накануне достигло 16, сообщил мэр города Иван Приходько.
🔴 Ночью украинские силы ПВО сбили 25 дронов из 29, а также одну авиационную ракету из двух. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Пять человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Франция завершила подготовку 2,3 тыс. украинских военных, сообщило министерство обороны республики.
В России существует «сдержанный оптимизм» о том, что «триумф» Дональда Трампа на выборах в США может привести к «прорыву в американо-российских отношениях и, возможно, к окончанию войны на Украине» — The New York Times
Шесть человек пострадали в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области накануне, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Судьба колумбийских наемников, которые приняли участие в конфликте на Украине и сейчас находятся в заключении в России, будет одной из тем переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом газете «Известия» заявил министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо.
Треть жителей Мариуполя, выехавших из города на территорию Украины, уже вернулись обратно, поскольку им негде жить. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.
🔴Крыша одного дома и автомобиль повреждены в результате падения обломков беспилотников в Крымске, никто не пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его данным, в Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома, в другом доме выбили стекла. Также никто не пострадал.
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением украинского и ближневосточного конфликтов.
«Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому нужно положить конец. Я видел сообщения, за три дня убиты тысячи людей, они были солдатами. Но будь то солдаты или мирные люди, мы будем работать над этим [завершением конфликтов], — сказал Трамп на торжественном вечере организации «Институт политики «Америка прежде всего», который состоялся в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида (цитата по ТАСС).
🔴 Силы ПВО за ночь уничтожили 51 украинский беспилотник над регионами России, заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 36 БПЛА нейтрализовано над территорией Краснодарского края, три – над Крымом, два – над Белгородской областью и 10 – над акваторией Азовского моря.