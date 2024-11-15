«Мертвые души» на СВО: военком из Петербурга разжился на фейковых военных и липовых контрактах В Петербурге военком отправлял на СВО несуществующих военных, забирая их выплаты

В Санкт-Петербурге супружеская пара, которая работала в военкомате, с помощью сотрудницы отдела кадров энергосбытовой компании фиктивно трудоустраивала мужчин, а затем якобы отправляла их на СВО. Зарплату и положенную единоразовую выплату супруги забирали себе. Полицейские нашли две «мертвые души», но предполагается, что их больше. Принесенный ущерб уже составил около 1 млн рублей.

В Санкт-Петербурге злоумышленники заключали с «мертвыми душами» контракты о прохождении военной службы и получали за них зарплату и выплаты. Местные полицейские выявили мошенническую схему, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале.

Схема с «мертвыми душами»

По данным следствия, в 2023 году 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя супруга искали мужчин-россиян, которых они могли бы фиктивно устроить в энергосбытовую компанию — там в отделе кадров работала их 41-летняя знакомая. Затем они заключали с этими россиянами несуществующие контракты от лица Минобороны о прохождении военной службы и участии в СВО. За это сотрудникам энергосбытовой компании платили ежемесячно по 50 тыс. рублей. Кроме этого, им выплачивали 500 тыс. рублей. Все деньги забирали себе мошенники.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили, что в компании как минимум две «мертвые души». Однако оперативники считают, что их количество гораздо больше. В данный момент ущерб составил более 1 млн рублей.

В розыске злоумышленников принимали участие сотрудники Управления экономической полиции петербургского Главка, следователи ГСУ ГУ МВД России, специалисты Росфинмониторинга и военной прокуратурой Ленинградского военного округа. Они уже провели обыски у фигурантов, забрали документацию, в том числе трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Супругов задержали. Им грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф.

Обыски в съемной квартире

Пресс-служба петербургского МВД также опубликовала кадры с места обысков. На них женщина, вероятно, подозреваемая, объясняет, что по договору в этой квартире проживают она, ее мать и ребенок. В момент обыска в помещении также находились трое, в том числе несовершеннолетний.

Женщине предложили сотрудничать со следствием, пообещав в этом случае домашний арест, а при отказе — заключение под стражу. Судя по кадрам, в тот момент она свою вину не признала.

Источник в силовых ведомствах «МК в Питере» утверждает, что «мертвые души» фиктивно трудоустраивались в «Ленэнерго». Такая же информация у «Фонтанки».

Преступления происходили в 2023 году, а в мае 2024 года помощник военного комиссара уволился «по собственному желанию».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с RTVI отметил, что подобных инцидентов единицы:

«При приеме военнослужащего на контрактную службу он должен прибыть в пункт набора военнослужащих по контракту, оформить документы, пройти медицинскую комиссию. Лично должен прийти! Медицинская комиссия должна признать, что он годен к несению военной службы. И только после этого он заключает контракт».

По словам Соболева, подобное мошенничество не может быть распространенным.