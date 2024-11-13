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Политика

ВС РФ взяли под контроль село Ровнополь. Военная операция, день 994-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 994-й день

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Группа прикрытия ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Центр» на позиции в зоне специальной военной операции.

Евгений Биятов/РИА Новости
Село Ровнополь в ДНР — под контролем российских военных, сообщили в МО РФ. По Киеву впервые за 73 дня нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар, заявил глава военной администрации Сергей Попко. Владимир Зеленский сообщил, что Украину атаковали 90 ударных БПЛА. В МО РФ отчитались о поражении военных аэродромов, объектов энергетики, живой силы и техники. Украина получила от США $1,35 млрд. Участие КНДР в конфликте получит твердый ответ, пообещал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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15:43

Финляндия выделит Украине €20 млн на поддержку образовательной реформы и €500 тысяч на реформу школьного питания, объявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио на Европейском региональном форуме школьного питания в Киеве.

15:38

Один человек погиб в результате удара ВСУ по Энегодару, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

15:36

«Мосфильм» в 2023 году передал Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 боевых машин пехоты и 8 тягачей, сообщил директор киностудии, народный артист России Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

15:33

«Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и вышвырнули их оттуда», — глава военного комитета НАТО Роб Бауер

15:27

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проводит встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе — Министерство иностранных дел Украины

15:23

Военнослужащие КНДР «уже ведут боевые действия» против Украины — Yonhap со ссылкой на заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи

15:11

❗️ Басманный суд Москвы заочно арестовал зампредседателя Международного уголовного суда в Гааге Рейн Алапини-Гансу.

15:10

Украинская ракета уничтожена в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

15:08

Ранен командир одной из разведгрупп спецназа «Ахмат» Аид, сообщил Telegram-канал группы.

«Командиру нужен серьезный покой», — говорится в сообщении.

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Сергей Бобылев/РИА Новости
14:46

ВСУ атаковали Энергодар, зафиксировано не менее трех взрывов, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

14:38

Потери ВСУ в Курской области за все время боев составили 32150 человек – сводка Минобороны РФ

14:36

❗️ За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 450 человек и два танка – сводка Минобороны РФ

14:23

«Ошеломляющие» потери в рядах Вооруженных сил заставили Россию задействовать военнослужащих КНДР, заявил пресс-секретарь Пентагона Пэтрик Райдер.

«Со своей стороны мы продолжаем обеспечивать Украину всем необходимым в области безопасности, чтобы защитить себя от российской агрессии», — заявил Райдер на брифинге.

14:17

США открывают в Польше новую базу противовоздушной обороны, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

14:09

13:59

Избранный президент США Дональд Трамп «демонстрирует симпатию» к Владимиру Путину, «одновременно питая глубокое презрение» к Владимиру Зеленскому, пишет The Hill.

13:56

Около 12:15 мск украинский дрон уничтожен над территорией Курской области – Минобороны РФ

13:53

Власти (какого уровня – не ясно) будут выплачивать компенсацию за аренду жилья беженцами из Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Ежемесячная компенсационная выплата составит 40 тысяч рублей многодетным семьям, остальным семьям – 20 тысяч рублей, но не более суммы, указанной в договоре найма», — написал Смирнов в Telegram.

13:46

«Сегодня мы провели очень продуктивный разговор о нашей постоянной поддержке Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. И дополнительный элемент — КНДР, северокорейские силы, втянутые в войну, и теперь уже буквально в бою, — требует и получит твердый ответ», — государственный секретарь США Энтони Блинкен (цитата по «Интерфакс-Украина»)

13:43

«Мы должны сделать больше для того, чтобы Украина могла оставаться в борьбе и была способна максимально ослабить натиск России и не дать Путину добиться успеха на Украине», — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (цитата по «Интерфакс-Украина»)

13:38

13:29

🔴 В Харькове еще один удар с применением дрона, сообщает мэр Игорь Терехов.

13:19

Подразделения ВСУ выбиты с позиций, которые были оборудованы за каналом Северский Донец — Донбасс в направлении Константиновки в ДНР — ТАСС со ссылкой на силовые структуры

13:11

12:58

🔴 Дрон взорвался вблизи одного из торговых центров Харькова, повреждены автомобили и остекление здания – мэр города Игорь Терехов

12:45

Уголовное дело возбуждено по факту теракта в Севастополе, где при взрыве машины погиб военный, сообщает СК.

12:42

Международное прямое финансирование бюджета Украины с февраля 2022 года превысило $100 млрд, сообщил первый депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

12:35

12:28

«Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла $28,2 млрд долларов США. Это крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира», – министр финансов Украины Сергей Марченко

12:25

Украина получила грант от США в размере $1,35 млрд – минфин Украины

12:17

Около 11:00 мск украинский дрон уничтожен над территорией Брянской области, еще один – над территорией Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

12:14

❗️ До 2025 человек потеряли ВСУ за сутки – сводка Минобороны РФ

12:10

Средства ПВО РФ за сутки сбили три авиабомбы Hammer, снаряд HIMARS и 85 беспилотников ВСУ – сводка Минобороны РФ

12:08

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и скоплениям живой силы и техники ВСУ – сводка Минобороны РФ

12:06

⚡️ Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Ровнополь в ДНР – сводка Минобороны РФ

11:56

Спецоперация идет полным ходом, ее динамика весьма высокая – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

11:46

Склад с боеприпасами, 12 бронемашин и живая сила ВСУ уничтожены в результате удара по 22-й механизированной бригаде в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

11:42

37 ударных дронов из 90, по две ракеты Х-101 и «Искандер» сбиты за ночь, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Не удалось сбить две ракеты С-300.

11:36

В Козельском районе Калужской области нашли обломки беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

11:26

11:23

В результате взрыва машины в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитан I ранга Валерий Т. — Mash

11:16

Депутат Законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский собрался на СВО – РИА Новости

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Законодательное Собрание Красноярского края
11:13

Около 90 ударных дронов сегодня атаковали Украину – президент Владимир Зеленский

11:01

❗️ Автомобиль взорвался в Севастополе, находившийся за рулем военнослужащий погиб от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

11:00

Хельсинки передаст Украине «ненужное движимое имущество» на €77 тыс – администрация города

10:43

🔴 Впервые за 73 дня нанесен комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, сообщил начальник столичной военной администрации Сергей Попко.

«В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага», — написал Попко в Telegram.

10:30

Один человек пострадал в результате атаки с применением дронов в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

10:14

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд рассмотрит дело бывшего шахтера Романа Иванишина, который дважды пытался сдаться в плен ВСУ и дезертировал из 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады. Как пишет «Коммерсантъ», это первое уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен в ходе СВО.

10:04

❗️ В Свердловской области задержан 27-летний участник запрещенной проукраинской организации, который планировал теракт на электрической подстанции в Нижнем Тагиле, обеспечивающей энергоснабжение предприятия ВПК региона и инфраструктуры объектов железной дороги. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

09:41

Украинские чиновники признают, что продвижение российских сил в Донбассе идет быстрее, чем когда-либо с начала конфликта, а оборона ВСУ рушится из-за нехватки живой силы, пишет Financial Times.

09:27

09:24

Мали не сомневается в поддержке Украиной террористов в республике, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Абдулай Диоп. По его мнению, Запад использует Киев в своих геополитических целях в Африке.

09:13

08:58

На следующей неделе министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос о передаче Украине средств, в том числе из замороженных российских активов, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

08:50

🔴 В пригороде Воронежа обломки сбитого БПЛА незначительно повредили непроизводственное здание предприятия, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

08:44

В лесном массиве поселка в Пензе обнаружены три упавших БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

08:32

🔴 Идет ракетная атака на Киев — «Страна»

08:26

Из-за подрыва дамбы под Кураховом погибли минимум 10 солдат ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

08:23

У США согласованы $9,3 млрд помощи Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

08:14

Объекты инфраструктуры повреждены в результате авиаудара по подконтрольному Украине Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

08:07

🔴 За ночь над российскими регионами уничтожено 29 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь – над Белгородской, пять – над Тверской, пять – над Брянской, три – над Пензенской и два – над Воронежской.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 994-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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