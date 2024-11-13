ВС РФ взяли под контроль село Ровнополь. Военная операция, день 994-й

Финляндия выделит Украине €20 млн на поддержку образовательной реформы и €500 тысяч на реформу школьного питания, объявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио на Европейском региональном форуме школьного питания в Киеве.
«Мосфильм» в 2023 году передал Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 боевых машин пехоты и 8 тягачей, сообщил директор киностудии, народный артист России Карен Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и вышвырнули их оттуда», — глава военного комитета НАТО Роб Бауер
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проводит встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе — Министерство иностранных дел Украины
Военнослужащие КНДР «уже ведут боевые действия» против Украины — Yonhap со ссылкой на заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи
❗️ Басманный суд Москвы заочно арестовал зампредседателя Международного уголовного суда в Гааге Рейн Алапини-Гансу.
Ранен командир одной из разведгрупп спецназа «Ахмат» Аид, сообщил Telegram-канал группы.
«Командиру нужен серьезный покой», — говорится в сообщении.
ВСУ атаковали Энергодар, зафиксировано не менее трех взрывов, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
❗️ За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 450 человек и два танка – сводка Минобороны РФ
«Ошеломляющие» потери в рядах Вооруженных сил заставили Россию задействовать военнослужащих КНДР, заявил пресс-секретарь Пентагона Пэтрик Райдер.
«Со своей стороны мы продолжаем обеспечивать Украину всем необходимым в области безопасности, чтобы защитить себя от российской агрессии», — заявил Райдер на брифинге.
США открывают в Польше новую базу противовоздушной обороны, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Избранный президент США Дональд Трамп «демонстрирует симпатию» к Владимиру Путину, «одновременно питая глубокое презрение» к Владимиру Зеленскому, пишет The Hill.
Власти (какого уровня – не ясно) будут выплачивать компенсацию за аренду жилья беженцами из Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Ежемесячная компенсационная выплата составит 40 тысяч рублей многодетным семьям, остальным семьям – 20 тысяч рублей, но не более суммы, указанной в договоре найма», — написал Смирнов в Telegram.
«Сегодня мы провели очень продуктивный разговор о нашей постоянной поддержке Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. И дополнительный элемент — КНДР, северокорейские силы, втянутые в войну, и теперь уже буквально в бою, — требует и получит твердый ответ», — государственный секретарь США Энтони Блинкен (цитата по «Интерфакс-Украина»)
«Мы должны сделать больше для того, чтобы Украина могла оставаться в борьбе и была способна максимально ослабить натиск России и не дать Путину добиться успеха на Украине», — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (цитата по «Интерфакс-Украина»)
Подразделения ВСУ выбиты с позиций, которые были оборудованы за каналом Северский Донец — Донбасс в направлении Константиновки в ДНР — ТАСС со ссылкой на силовые структуры
🔴 Дрон взорвался вблизи одного из торговых центров Харькова, повреждены автомобили и остекление здания – мэр города Игорь Терехов
Уголовное дело возбуждено по факту теракта в Севастополе, где при взрыве машины погиб военный, сообщает СК.
Международное прямое финансирование бюджета Украины с февраля 2022 года превысило $100 млрд, сообщил первый депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года достигла $28,2 млрд долларов США. Это крупнейшая финансовая помощь Украине среди всех стран мира», – министр финансов Украины Сергей Марченко
Около 11:00 мск украинский дрон уничтожен над территорией Брянской области, еще один – над территорией Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Средства ПВО РФ за сутки сбили три авиабомбы Hammer, снаряд HIMARS и 85 беспилотников ВСУ – сводка Минобороны РФ
Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и скоплениям живой силы и техники ВСУ – сводка Минобороны РФ
⚡️ Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Ровнополь в ДНР – сводка Минобороны РФ
Спецоперация идет полным ходом, ее динамика весьма высокая – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Склад с боеприпасами, 12 бронемашин и живая сила ВСУ уничтожены в результате удара по 22-й механизированной бригаде в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
37 ударных дронов из 90, по две ракеты Х-101 и «Искандер» сбиты за ночь, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Не удалось сбить две ракеты С-300.
В Козельском районе Калужской области нашли обломки беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
В результате взрыва машины в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитан I ранга Валерий Т. — Mash
Депутат Законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский собрался на СВО – РИА Новости
❗️ Автомобиль взорвался в Севастополе, находившийся за рулем военнослужащий погиб от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
🔴 Впервые за 73 дня нанесен комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву, сообщил начальник столичной военной администрации Сергей Попко.
«В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага», — написал Попко в Telegram.
Один человек пострадал в результате атаки с применением дронов в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд рассмотрит дело бывшего шахтера Романа Иванишина, который дважды пытался сдаться в плен ВСУ и дезертировал из 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады. Как пишет «Коммерсантъ», это первое уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен в ходе СВО.
❗️ В Свердловской области задержан 27-летний участник запрещенной проукраинской организации, который планировал теракт на электрической подстанции в Нижнем Тагиле, обеспечивающей энергоснабжение предприятия ВПК региона и инфраструктуры объектов железной дороги. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Украинские чиновники признают, что продвижение российских сил в Донбассе идет быстрее, чем когда-либо с начала конфликта, а оборона ВСУ рушится из-за нехватки живой силы, пишет Financial Times.
Мали не сомневается в поддержке Украиной террористов в республике, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Абдулай Диоп. По его мнению, Запад использует Киев в своих геополитических целях в Африке.
На следующей неделе министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос о передаче Украине средств, в том числе из замороженных российских активов, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
🔴 В пригороде Воронежа обломки сбитого БПЛА незначительно повредили непроизводственное здание предприятия, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В лесном массиве поселка в Пензе обнаружены три упавших БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Из-за подрыва дамбы под Кураховом погибли минимум 10 солдат ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
У США согласованы $9,3 млрд помощи Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Объекты инфраструктуры повреждены в результате авиаудара по подконтрольному Украине Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
🔴 За ночь над российскими регионами уничтожено 29 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Семь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь – над Белгородской, пять – над Тверской, пять – над Брянской, три – над Пензенской и два – над Воронежской.