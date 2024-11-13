В Севастополе подорвали машину с капитаном Черноморского флота. Он погиб на месте Следствие назвало заказное убийство основной версией подрыва авто с капитаном ЧФ

В Севастополе взорвалась машина с военнослужащим внутри. По данным Mash, за рулем был начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черномоского флота. Мужчине оторвало обе ноги, он погиб на месте. Рассматривается версия о заказном убийстве. За военнослужащим следили около семи дней. Неизвестный прикрепил к его автомобилю СВУ, а затем дистанционно взорвал машину. СК завел дело о теракте.

В Севастополе автомобиль, за рулем которого был военный, взорвался во время движения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Тараса Шевченко в 09:53. Звонивший сказал, что автомобиль взорвался, а затем машину охватил пожар.

Через шесть минут на место приехали спасатели. Внутри авто все это время был водитель (однако в соцсетях пишут, что очевидцы вытащили пострадавшего). Специалисты достали его и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В результате взрыва у военнослужащего оторвало обе ноги.

Врачи не смогли спасти мужчину, причиной смерти стали сразу несколько травм и обильная кровопотеря.

Telegram-канал «Транспорт Севастополя» опубликовал видео с места происшествия. Судя по кадрам, автомобиль получил сильные повреждения: в нем выбиты все окна, двери частично отвалились, крыша наполовину отошла вверх. Несмотря на то, что взрыв был только в передней части, повреждены и капот, и кузов.

Telegram-канал SHOT пишет, что взрыв повредил облицовку одного из зданий на Тараса Шевченко.

Как рассказала «Газете.Ru» очевидица, взрыв был такой силы, что сперва она думала, будто рядом взорвалась ракета:

«Взрыв был невероятно сильный, в квартире чуть окна не вылетели. Думали, ракета где-то рядом упала, но нет.

Выйдя с собакой на улицу, я увидела, как везде валяются осколки, едет реанимация, пожарные, ДПС, полиция. Я пришла на место происшествия через пять минут после взрыва. И там уже все были: толпа людей и все службы. Они очень быстро среагировали на взрыв».

По ее словам, на месте происшествия валялись осколки от автомобиля, машина была «вся всмятку», а врачи реанимации доставали водителя.

«Его нашивка от формы валялась возле палисадника. Очевидцы не пытались спасти [водителя], так как буквально через минуту после взрыва приехали все службы. После того, как достали пострадавшего, пожарные тушили машину, хотя она не горела. Возможно, они тушили ее еще перед тем, как я пришла», — добавила девушка.

По предварительным данным, взрыв задел только военнослужащего. Информации о других пострадавших нет.

«Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — написал Развозжаев.

Губернатор призвал жителей Севастополя быть осторожными и сообщать обо всех подозрительных личностях и предметах.

Следили семь дней

По данным Telegram-канала Mash, за рулем автомобиля находился начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, 47-летний капитан I ранга Валерий Т. Он — выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова.

«С декабря 2023 года находится в украинских списках», уточняет Mash и добавляет, что главная версия следствия — заказное убийство. За военнослужащим следили около семи дней.

По данным канала, взрывное устройство прикрепили к днищу автомобиля ближе к водительскому месту. Источник РИА Новости в экстренных службах также подтвердил это. Около 10 утра СВУ привели в действие дистанционно. Мужчина в это время ехал по улице в потоке машин недалеко от супермаркета.

СК завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ после гибели военнослужащего.