«Сбивать российские ракеты»: в 165 км от границы РФ открылась база ПРО США Президент Польши Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против РФ

База ПРО США открылась в польском Редзиково, в 165 км от российской границы. По словам президента Польши Анджея Дуды, изначально базу обустраивали для защиты от ракет Ирана, однако теперь ее могут использовать и против России. Еще месяц назад в польском МИД сообщили, что средства ПРО смогут сбивать российские ракеты. В Кремле объяснили открытие базы стремлением «сдержать военный потенциал» Москвы и пригрозили ответными мерами.

В польском Редзиково официально ввели в эксплуатацию американскую базу противоракетной обороны Aegis, она расположена в 165 км от границы с Россией. В церемонии приняли участие президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, а также генсек НАТО Марк Рютте и командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Мюнш.

«База в Редзиково — это вечное присутствие американских войск на территории Польши. Это стратегически для Польши — одно из важнейших событий после 1989 года», — отметил Косиняк-Камыш.

База состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3). Она предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

Решение о строительстве базы было принято еще в 2009 году, когда президентом США был Барак Обама. Строительные работы начались в 2016 году. Открытие изначально было запланировано на 2018-й, однако готовым к эксплуатации объект признали только в декабре 2023 года. Далее начался процесс его передачи НАТО — под командование американских войск в Европе (НАТО-EUCOM). По данным из открытых источников, обустройство базы обошлось в $850 млн. Aegis — первая противоракетная база армии США в Польше.

Защита от России

По словам президента Дуды, изначально базу в Редзиково планировали использовать для защиты от ракет из Ирана, однако теперь ее могут использовать и против России.

«[В 2008 году] я был самым молодым министром в канцелярии президента Леха Качиньского. Тогда президент сказал мне так: «Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана», — рассказал польский лидер.

По его словам, сегодня геополитическая обстановка в мире изменилась и теперь эти силы будут направлены против России. Кроме того, Дуда заявил, что войска США могут разместиться в Польше, если ими будут недовольны в других странах.

Еще в октябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база ПРО в Редзиково на севере Польши сможет заниматься уничтожением не только иранских ракет, угрожающих США, но и российских.

«Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши», — сообщил он.

Начальник польского генштаба Веслав Кукула накануне назвал реальной угрозу военного противостояния Польши и России. По его словам, для ее устранения необходима подготовка и повышение обороноспособности страны.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва после открытия базы ПРО США в Польше примет меры для «обеспечения паритета».

«Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал», — подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что еще при президенте США Джордже Буше — младшем российский президент Владимир Путин активно выражал обеспокоенность Москвы в связи с планами Вашингтона по созданию позиционных районов ПРО в Европе.

По словам Пескова, Москва уже тогда называла ложью утверждения американской стороны о том, что эти планы направлены против «иранской эфемерной угрозы». Он подчеркнул, что намерения Вашингтона изначально заключались в сдерживании военного потенциала России.