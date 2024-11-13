«Отправлять нечего и некого». Что стоит за угрозой отправки войск Британии на Украину Полковник Ходаренок считает, что у Британии нет сил для ввода войск на Украину

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что британские войска могут быть отправлены на Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева. По его мнению, поражение Киева будет иметь далеко идущие последствия для всей Европы. О каких войсках идет речь и к чему могут привести такие действия, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Это предупреждение прозвучало во время интервью ведущему GB News Патрику Кристису в начале этой недели. Борис Джонсон подчеркнул, что поддержка Украины имеет решающее значение для предотвращения угрозы со стороны России другим европейским странам.

Он заявил, что если Украина падет, это приведет к «еще большей угрозе на наших границах, границах европейского континента, где бы демократические государства ни выступали против России». Экс премьер-министр особо выделил потенциальные риски для стран Балтии и Грузии, предположив, что поражение Украины будет иметь далеко идущие последствия для всей Европы.

«Позвольте мне привести финансовый аргумент в пользу того, почему это хорошее вложение государственных средств, почему защита демократии в Украине на самом деле является разумным вложением», — сказал Джонсон в интервью GB News.

Он объяснил, что отказ от поддержки Украины приведет к значительному увеличению издержек для Великобритании в будущем. «Я говорю это для тех, кто смотрит и думает, почему мы поддерживаем украинцев? Это потому, что в противном случае наша коллективная безопасность будет действительно подорвана возрождающейся Россией, угрожающей самым разным частям Европы», — сказал Борис Джонсон.

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства предупредил, что такой сценарий вынудит Великобританию ввести войска напрямую.

О каких войсках идет речь?

Надо прямо сказать, что по большей части заявления Бориса Джонсона носят достаточно неконкретный характер, они полностью оторваны от геополитических и оперативно-стратегических реалий.

Вначале остановимся на чисто военных деталях. Если, согласно заявлению экс-премьера, «британские войска могут быть отправлены на Украину», то хорошо бы Борису Джонсону ответить в этом случае и на следующие вопросы: каков будет боевой и численный состав британского контингента; где части и соединения будут размещены конкретно и какие перед ними будут поставлены боевые и оперативные задачи; будут ли подразделения ВС Великобритании принимать непосредственное участие в боевых действиях; каким образом в этом случае будет организовано взаимодействие британских соединений с ВСУ (то есть кто и кому будет подчинен и по каким вопросам); планируется ли применение ядерного оружия. По всем этим вопросам Борис Джонсон никаких пояснений, как известно, не дал.

Ничего не сказал бывший лидер Соединенного Королевства и про то, что как только британские войска будут отправлены на Украину, Великобритания в ту же минуту становится непосредственным участником вооруженного конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями и запросто может утянуть за собой в пламя войны (тем более ракетно-ядерной) и весь Североатлантический альянс.

Мог Борис Джонсон сказать и про то, что как только первая британская дивизия разгрузится на Украине, то

скорее всего максимум через час многоцелевые атомные подводные лодки Северного флота и стратегические бомбардировщики Дальней авиации ВКС ВС РФ нанесут удар крылатыми ракетами морского и воздушного базирования по объектам (к примеру) высших звеньев государственного и военного управления королевства и электроэнергетики Туманного Альбиона.

Теперь о некоторых геополитических глупостях в интервью Бориса Джонсона. Скажем, экс-премьер заявил о «потенциальных рисках для стран Балтии и Грузии» со стороны России. Как он при этом забыл про Польшу — уму непостижимо. А теперь о рисках. Нет таких по определению. Нет в планах российского военно-политического руководства и никогда не было вариантов вторжения в Польшу, Балтию и тем более в Грузию. И не угрожает Россия «самым разным частям Европы», о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин.

А есть ли у Британии силы?

Теперь о словах Бориса Джонсона, что защита демократии на Украине «на самом деле является разумным вложением». Если британские войска будут отправлены на Украину, то в самом скором времени для Соединенного Королевства это приведет к десяткам тысячам убитых и раненых солдат и офицеров, сотням и тысячам единиц уничтоженной броне- и авиатехники, жертвам и разрушениям непосредственно на территории Великобритании. «Разумное вложение» будет именно таким и никаким другим.

Можно сказать и так — в 2022 году Борис Джонсон сорвал достижение мирных договоренностей в Стамбуле и, не успокоившись на достигнутом, теперь хочет втянуть Великобританию в масштабный вооруженный конфликт.

И, наконец, последнее. Если бы бывший премьер-министр внимательно ознакомился с детальной справкой по боевому и численному составу Вооруженных сил Великобритании, их укомплектованности и боеспособности, то был бы гораздо осторожнее в размахивании шашкой.

Это далеко не та армия, которая соответствовала периоду расцвета Британской империи. Даже одних только танков сегодня не хватит на укомплектование всего одной танковой дивизии. Отправлять-то, по сути дела, нечего и некого. Или проводить общую мобилизацию в Соединенном Королевстве. Сил-то сейчас в лучшем случае хватит на миротворческий контингент. И в завершении все-таки хочется спросить экс-премьера: «А вы свои воинственные заявления с Дональдом Трампом и его мирными планами по Украине согласовали? Или как?»

Напомним, Борис Джонсон сегодня — британский политический и государственный деятель. Каких-либо должностей в правительстве Соединенного Королевства в настоящее время не занимает. По большому счету, является частным лицом, и его заявления об отправке контингента ВС Великобритании на Украину следует считать мнением сугубо частного лица. Вместе с тем можно не сомневаться, что тональность интервью Бориса Джонса в целом отражает настроения, господствующие в политическом классе Соединенного Королевства. А тут уже необходима и терапия, и, возможно, хирургия.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).