Трамп готов к диалогу с Путиным. Что об этом думает президент России? Трамп допустил разговор с Путиным после победы на выборах президента США

Дональд Трамп заявил о готовности поговорить с Владимиром Путиным после избрания. В интервью NBC он отметил, что намерен наладить контакты с мировыми лидерами, включая Россию. Путин, в свою очередь, поздравил Трампа с победой, подчеркнув открытость к диалогу. В последний раз лидеры России и США контактировали до начала спецоперации.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

«Я думаю, мы поговорим», — сказал он.

Трамп рассказал, что с момента своего избрания он провел переговоры с около 70 мировыми лидерами, среди которых были украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также сообщил, что договорился о встрече с действующим президентом США Джо Байденом для совместного обеда в ближайшее время.

Путин готов к разговору с Трампом

Накануне вечером Владимир Путин выступил на форуме «Валдай», где впервые прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах и поздравил его с избранием на пост президента США.

«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», — заявил Путин.

Путин также напомнил о высказываниях Трампа, в которых тот выражал готовность содействовать разрешению украинского кризиса.

«Что он будет делать — это к нему вопросы. Но то, что говорилось публично до сих пор, то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания», — добавил президент.

Путин также сообщил, что не исключает возможности общения с Трампом. Он подчеркнул, что готов сам инициировать контакт, но отметил, что западные лидеры прежде часто звонили, а затем прекратили.

«Ну, не хотят — и не надо», — пояснил глава государства.

Последний раз Путин общался с действующим президентом США Джо Байденом 12 февраля 2022 года, за две недели до начала военной операции на Украине. После этого контакты между российским и американским руководством значительно сократились. Тем не менее Кремль не исключает, что в случае необходимости диалог может быть возобновлен.

Трамп уже поговорил с Зеленским

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел «замечательный» телефонный разговор с Дональдом Трампом, поздравив его с исторической победой на выборах. Украинский президент подчеркнул, что они договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. Зеленский также отметил важность сильного и непоколебимого лидерства США для поддержания мира и справедливости в мире.

На следующий день Зеленский добавил, что разговор с Трампом был «хорошим» и «продуктивным». Он отметил, что, хотя трудно предсказать конкретные шаги нового президента, он надеется, что США станут сильнее.

«Конечно, мы еще не можем знать, каковы его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа — это то, что нужно Америке. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять», — считает Зеленский.

Однако, как писало издание Financial Times, в Киеве есть опасения, что США могут сократить военную помощь и потребовать от Украины значительных уступок Кремлю для прекращения боевых действий. По данным издания, многие солдаты боятся, что Украина может потерять не только Донбасс, но и другие ключевые территории, если помощь от Вашингтона будет прекращена.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп и избранный им вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс не раз выражали недовольство тем, что США тратят на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские страны. Трамп называл Зеленского «одним из величайших продавцов» и заявлял, что украинский лидер «не должен был допустить» начала конфликта.