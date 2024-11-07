Байден готовит Украине последний военный пакет. Трамп может остановить поставки

Администрация президента США Джо Байдена готовит последний пакет военной помощи Украине на сумму более $6 млрд, опасаясь, что поддержка Киева может прекратиться с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Поставка вооружений займет несколько месяцев, и помощь может не дойти до Украины до инаугурации Трампа, что вызывает беспокойство среди украинских властей и военных.

Администрация президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине последний пакет военной помощи на сумму свыше $6 млрд из-за опасений того, что поддержка Киева может быть прекращена после вступления в должность победителя президентских выборов Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В указанную сумму входят $4,3 млрд, предназначенные для закупки оружия из существующих запасов США, и $2,1 млрд для поставок по контрактам с оборонными компаниями страны.

Издание подчеркивает, что процесс поставки вооружений обычно занимает несколько месяцев. Поэтому, даже если администрация Байдена объявит о новой помощи в ближайшее время, есть вероятность, что она не будет полностью доставлена в Киев до возвращения Трампа в Белый дом.

Планы Пентагона

В Пентагоне заявили, что намерены продолжить предоставление разрешенной помощи Украине, следуя установленному курсу. Представитель американского оборонного ведомства подполковник Чарли Дитц подтвердил, что министерство обороны продолжит «предоставлять утвержденную помощь для поддержки Украины» и добавил, что дополнительная помощь ожидается в ближайшие недели.

Бывший чиновник по бюджету министерства обороны США Марк Кансиан в беседе с изданием сообщил, что США ежемесячно поставляют Украине все, что производит оборонная промышленность. Однако из-за необходимости производить оружие поставки происходят постепенно, что может замедлить выполнение этого плана. Кансиан добавил, что Пентагон мог бы использовать собственные запасы оружия, но пока не ясно, пойдет ли на это ведомство.

Помощь будет поступать в течение нескольких месяцев, но есть риск, что до инаугурации Трампа 20 января не все средства будут направлены, и дальнейшие поставки могут быть прекращены.

Киев встревожен победой Трампа

Украинские военные опасаются, что после возвращения Дональда Трампа в президентское кресло поддержка США может прекратиться. Один из представителей украинского минобороны рассказал Financial Times, что многие солдаты боятся, что Украина может потерять не только Донбасс, но и другие ключевые территории, если помощь от Вашингтона будет прекращена.

Несмотря на эти опасения, некоторые высокопоставленные украинские политики полагают, что нестандартный подход Трампа может принести положительные для Киева результаты в российско-украинском конфликте. Например, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что его победа может привести к «новой динамике» в международной политике.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина также уверена, что Трамп «определенно может организовать больше политического импульса в пользу Киева».

Такой оптимистичный настрой поддерживает и депутат от правящей партии Александр Мережко, который отметил, что Трамп хочет быть успешным президентом, а успех для него означает, что Украина должна стать историей успеха, а не неудачей.

Накануне в США завершилось голосование на выборах президента. Для победы нужно более 270 голосов выборщиков. И хотя текущие итоги предварительные, уже ясно, что Трамп набрал нужное количество. Голосование выборщиков состоится 17 декабря, после чего 6 января конгресс утвердит итоги. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января 2025 года.