Над Россией за ночь сбили 19 БПЛА. Военная операция, день 984-й

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения ряд объектов инфраструктуры, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, а если попытается — его могут убить, как Кеннеди, заявил зампред Совбеза Р Дмитрий Медведев.
Страны Евросоюза готовятся к изменению курса США по поддержке Украины в случае победы Трампа на выборах, пишет The Washington Post. Желая подстраховаться, европейские чиновники постарались продвинуть помощь Киеву до выборов.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять. Это произошло слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что сейчас Киев «саботирует» процесс обмена.
Правительство России направит 48 млн руб. на выплаты пострадавшим в результате вторжения украинских сил в Курскую область, говорится в распоряжении кабмина. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, два — над Белгородской и еще один — над Волгоградской.