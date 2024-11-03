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Политика

Над Россией за ночь сбили 19 БПЛА. Военная операция, день 984-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 984-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
В Киеве произошли несколько взрывов. Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 19 беспилотников. Правительство РФ направит 48 млн руб. на выплаты пострадавшим в результате вторжения ВСУ в Курскую область. Газета The Washington Post сообщила, что страны ЕС начали готовиться к изменению курса США по поддержке Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:39

Взрывы произошли в Кировоградской области Украины, сообщает «Зеркало недели».

8:32

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения ряд объектов инфраструктуры, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

8:24

Трамп не сможет остановить конфликт на Украине, а если попытается — его могут убить, как Кеннеди, заявил зампред Совбеза Р Дмитрий Медведев.

8:21

Страны Евросоюза готовятся к изменению курса США по поддержке Украины в случае победы Трампа на выборах, пишет The Washington Post. Желая подстраховаться, европейские чиновники постарались продвинуть помощь Киеву до выборов.

8:16

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять. Это произошло слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что сейчас Киев «саботирует» процесс обмена.

8:12

Правительство России направит 48 млн руб. на выплаты пострадавшим в результате вторжения украинских сил в Курскую область, говорится в распоряжении кабмина. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

8:10

8:07

В Киеве ночью и утром произошли несколько взрывов. сообщают телеканалы ТСН и «Общественное».

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, два — над Белгородской и еще один — над Волгоградской.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 984-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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