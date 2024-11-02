Трамп может выдвинуть Путину ультиматум по Украине в случае избрания. Какие у него будут требования? Волкер: Трамп может потребовать отвод российских войск в случае переизбрания

В случае победы на выборах Дональд Трамп может потребовать от России немедленного вывода войск с Украины, заявил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. По его словам, Трамп также готов пересмотреть Минские соглашения и установить европейский контроль над выполнением договоренностей для прекращения конфликта.

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае переизбрания может потребовать от России вывода войск из зоны конфликта на Украине еще до официального вступления в должность. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

По словам Волкера, Трамп может обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой вывести войска, например, до 20 января, когда проходит инаугурация нового президента. Однако он отметил, что такой шаг не обязательно будет сделан сразу после выборов, которые состоятся 5 ноября, и уточнил, что на данный момент сложно сказать, как именно Трамп поступит. Волкер считает, что необходимо уже сейчас думать о том, что произойдет после 2025 года, когда, возможно, боевые действия прекратятся.

Курт Волкер занимал должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине в 2017-2019 годах, когда президентом был Трамп.

Стратегия Трампа по Украине

На этой неделе Financial Times со ссылкой на советников Трампа, пожелавших сохранить анонимность, писала, что в случае победы на выборах Трамп может предложить план завершения боевых действий на Украине, который подразумевает «переосмысление» Минских соглашений.

По словам одного из анонимных советников, в основе плана лежит принуждение к их выполнению и последствия за их нарушение. Контроль за соблюдением соглашений, как ожидается, будет осуществляться не силами НАТО или миротворцами ООН, а «европейскими войсками». При этом США не намерены финансировать эти меры, уточнил источник.

Другой советник Трампа, Фред Флейц, предложил отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на несколько лет, чтобы побудить Россию к переговорам.

«Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никаких территорий, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры, понимая, что окончательного соглашения, вероятно, не будет до тех пор, пока Путин не уйдет со сцены», — сказал он.

Конгрессмен Майкл Уолтц, поддерживающий Трампа, выразил мнение, что Трамп может попытаться угрожать экономическим крахом России, чтобы «принудить Путина к диалогу». В частности, он может снизить цены на нефть и газ, заполнив рынок более доступными американскими энергоносителями.

Линия разграничения

Летом советники Дональда Трампа, Кит Келлог и Фред Флейц, предложили в случае его переизбрания увязать поставки оружия Украине с началом мирных переговоров на основе «текущих линий фронта». Трамп, по словам Флейца, поддержал эту идею. В Кремле на это отреагировали, отметив, что важны детали плана и учет реальной обстановки на фронте.

Кандидат Трампа на пост вице-президента Джей Ди Вэнс, комментируя возможный мирный план Трампа, заявлял, что между Украиной и Россией должна быть линия разграничения, а Россия должна получить гарантии нейтралитета Украины и невступления в НАТО.

Москва неоднократно подчеркивала важность учета ситуации на местах при обсуждении мирных соглашений. В октябре президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, что Россия готова рассматривать мирные договоренности, если они будут учитывать «сложившиеся на земле реалии».