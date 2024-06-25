Советники Трампа показали детали мирного плана по Украине. Как его оценили в Кремле? Reuters: Трамп может лишить Киев помощи для принуждения к переговорам с Россией

Два ключевых советника Дональда Трампа, Кит Келлог и Фред Флейтц, представили ему мирный план по урегулированию конфликта на Украине в случае его победы на президентских выборах в США в ноябре. Он предполагает, что Киев лишат военной помощи, если он не согласится на диалог. Москву же предупредят, что в случае отказа от переговоров Вашингтон «даст украинцам все необходимое», чтобы закончить конфликт на поле боя. Как такой план оценили в России — в материале «Газеты.Ru».

Ключевые советники Дональда Трампа — начальники штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства Кит Келлог и Фред Флейтц — представили ему план урегулирования конфликта на Украине в случае, если Трамп победит на предстоящих выборах президента США в ноябре этого года. Об этом сам Келлог рассказал в интервью агентству Reuters.

По его словам, эта инициатива предполагает, что Киев получит больше вооружения только в том случае, если согласится на переговоры. При обратном сценарии поддержка со стороны США иссякнет. Россию же предупредят, что в случае отказа от диалога Вашингтон «даст украинцам все необходимое», чтобы закончить конфликт на поле боя.

План также предполагает, что во время переговоров прекращение огня будет достигнуто на основе «преобладающих линий фронта».

Флейтц в разговоре с Reuters подчернкул, что Трамп положительно отреагировал на инициативу.

«Я не утверждаю, что он согласился с этим или с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», — уточнил советник.

При этом пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил агентству, что официальными следует считать только те заявления, которые сделаны лично кандидатом в президенты США или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

Отказ от членства в НАТО и отчуждения территорий

Reuters также сообщила, что основные элементы плана, о котором сейчас идет речь, уже были ранее изложены в исследовательской работе America First Policy Institute. Это «дружественный Трампу» аналитический центр, где его советники Келлог и Флейтц занимают руководящие посты.

В документе говорится, что для того, чтобы склонить Россию к переговорам, США и другие страны — члены НАТО должны будут на продолжительное время отложить вступление Украины в альянс.

По словам Кита Келлога, в случае победы Трампа на выборах одной из ключевых задач будет как можно скорее усадить Москву и Киев за стол переговоров. При этом Флейтц подчеркнул, что у Украины не будет необходимости уступать России потерянные территории. Однако он признает, что Киеву трудно будет восстановить полный контроль над ними.

Некоторые аналитики раскритиковали этот пункт плана. По их мнению, он, наоборот, может дать РФ преимущество на переговорах, поскольку все-таки заставит Киев уступить территории, потерянные после 2022 года.

Келлог и Флейтц также отметили, что прочный мир на Украине потребует дополнительных гарантий безопасности для Киева. И одним из ключевых аспектов этого процесса, по словам Флейтца, вероятно, станет «вооружение Украины до зубов».

Позиция Кремля

Комментируя информацию о плане, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству, что любая инициатива по урегулированию должна опираться на реальное положение дел.

«Ценность любого плана заключается в нюансах и в том, чтобы учитывать реальное положение дел на земле», — подчеркнул Песков.

Об этом неоднократно говорил и сам Владимир Путин, который ранее представил свой вариант того, как может быть урегулирован конфликт на Украине. Он предполагает, что ВСУ должны полностью покинуть Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Речь, по словам президента, идет обо всех территориях этих субъектов РФ, а не только тех частей, которые в данный момент заняты ВС РФ. Только после этого Россия будет готова начать переговоры.

«Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — заявил Путин.

Принципиальная позиция мирных переговоров также предполагает нейтральный и безъядерный статус Украины и отмену всех санкций, введенных Западом против России, добавил глава РФ.

Инициативы российского лидера встретили критику со стороны Украины и ее партнеров. Президент РФ отметил, что именно такой реакции на свои предложения он и ждал. В обращении к участникам «Примаковских чтений» Путин подчеркнул, что выдвинутые Россией мирные инициативы действительно предусматривают завершение конфликта, однако многие западные политики не пожелали даже вникнуть в их суть.

«Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия», — заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с телеканалом «Звезда» назвал разрушительной ошибкой то, что Запад отверг инициативы Москвы по мирному урегулированию.

«Мы совершенно точно вернемся к этим предложениям, потому что это единственно возможная конструкция возвращения к миру», — добавил сенатор.