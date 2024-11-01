Польша строит «Восточный щит» на границе с Россией. Военная операция, день 982-й

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров запланировал рабочий визит на Мальту в декабре 2024 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Это будет первый европейский визит Лаврова с 2021 года. Тогда глава МИД РФ с последний раз посещал европейскую страну, чтобы поучаствовать Совета глава МИД Организации и сотрудничества в Европе в Стокгольме.