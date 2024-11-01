Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Польша строит «Восточный щит» на границе с Россией. Военная операция, день 982-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 982-й день

close
Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 83 беспилотника. В Брянске БПЛА атаковал многоквартирный дом, пострадал один человек. Польша начала фортификационные работы на границе с Россией в рамках программы «Восточный щит», сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. По данным газеты The New York Times, стремительное продвижение ВС РФ в Донбассе ослабило украинскую оборону, а у ВСУ практически не осталось профессиональных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:11

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября над регионом был сбит 61 украинский беспилотник самолетного типа.

9:04

Беспилотник ночью упал на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил глава региона.

8:41

Два жилых дома повреждены после массированной атаки украинских беспилотников в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

8:32

Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение на фоне стремления Анкары к посредничеству в российско-украинском конфликте, заявил Лавров в интервью газете Hürriyet.

8:25

8:21

Мир на Украине не входит в планы Запада и Киева, это не оставляет шансов на успешное посредничество Турции, заявил глава МИД РФ Лавров в интервью газете Hürriyet.

8:16

Стремительное продвижение ВС РФ с начала этого года в Донбассе ослабило украинскую оборону, а у ВСУ практически не осталось профессиональных военных, пишет The New York Times со ссылкой на опрошенных украинских военных и военных экспертов.

8:12

Аэропорт Южно-Сахалинска и другие транспортные объекты оборудуют комплексами противодействия БПЛА, сообщает пресс-служба регионального правительства.

8:10

Министр иностранных дел России Сергей Лавров запланировал рабочий визит на Мальту в декабре 2024 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Это будет первый европейский визит Лаврова с 2021 года. Тогда глава МИД РФ с последний раз посещал европейскую страну, чтобы поучаствовать Совета глава МИД Организации и сотрудничества в Европе в Стокгольме.

8:07

🔴 В В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили 83 украинских беспилотника над российскими регионами: 36 БПЛА сбиты над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской и три — над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 982-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Китай опасается сближения России и КНДР. Что беспокоит Пекин?
Economist: сближение КНДР и России вызвало недовольство Китая
Губернатор Орловской области рассказал о ночной массированной атаке беспилотников ВСУ
«Похищенный талибами» российский блогер нашелся
Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай
В Самаре группа вооруженных людей избила подростков
Премьер Грузии рассказал о «тысячах инструментов» против оппозиции
Лавров оценил последствия вступления Турции в БРИКС
Новости и материалы
Появились кадры, как Гуф ходит по палате рехаба с металлическими решетками на окнах
Бюджетные видеокарты AMD запускают новую Call of Duty лучше дорогих Nvidia
Экс-офицер ВСУ раскрыл, кому на Украине была выгодна потеря Авдеевки
В Брунее рассказали, какая сборная поедет на игру с Россией
Жилые дома в Челябинской области затопило борщом
Беспилотник упал на территории нефтебазы на Ставрополье
В России резко подорожали новые автомобили
Названы фатальные ошибки при подготовке автомобиля к зиме
США обратились к экспертам для мониторинга цен на российскую нефть
Кибермошенники стали меньше зарабатывать из-за Павла Дурова
«Смешно и больно»: Мостовой о матче России со второй сборной Брунея
Стало известно, сколько стоит выступление Лободы перед россиянами
Украинский военный эксперт считает, что Зеленский должен снять Сырского
Володин раскрыл, кто руководит Евросоюзом
Россию признали страной с самой высокой реальной процентной ставкой
В России показали iPhone 16 за 619 тысяч рублей, посвященный Георгию Победоносцу
Трамп назвал США страной дураков
УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»
Все новости
В Госдуме предложили внести исключения в закон о запрете чайлдфри
Трамп отреагировал на слова тех, кто считает его «другом России»
«Можно было бы остаться без глаз»: машину олимпийской чемпионки Егорян закидали бутылками
Неизвестные забросали бутылками автомобиль олимпийской чемпионки Егорян
Бизнес в России меняет сроки премий из-за роста налогов
Иран готовит удар по Израилю с иракской территории
Лавров посетит страну Евросоюза впервые с начала СВО
Самые яркие образы звезд на Хэллоуин-2024
В Белоруссии умер автор хита «Люди встречаются»
«Остановить войну и сдаться в плен»: Лукашенко раскрыл детали разговора с генералами ВСУ
Лукашенко: в 2022 году генералы ВСУ хотели связаться с Путиным и остановить бои
Поклонская поздравила россиян с языческим праздником. Патриарх Кирилл возмущен
Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Самайн
Недвижимость на миллиард, участки и машины. Как наследники поделили имущество Градского
3 ноября музыканту Александру Градскому могло бы исполниться 75 лет
Долларовый миллиардер и отец 23 детей. Бизнесмен Авдеев продал все свои активы в России
Бенефициар МКБ Авдеев продал все свои активы в России
Как отстирать жирное пятно с одежды: 10 эффективных средств для разных видов ткани
Как вывести старые и свежие жирные пятна с одежды в домашних условиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами