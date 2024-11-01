«Получил пулю в спину»: вдова вступившего в ВСУ Дадина обвинила в убийстве его сослуживцев Вдова воевавшего за ВСУ Ильдара Дадина обвинила его сослуживцев в убийстве

Супруга погибшего на Украине Ильдара Дадина заявила, что почти месяц пыталась добиться от украинских властей выдачи тела мужа, а в итоге узнала, что его кремировали и похоронили без ее ведома на кладбище в Киеве. По словам Александры Свечниковой, в «Легионе «Свобода России»*, в котором служил Дадин, ей отказали, пояснив, что он не указал ее в документах как «близкое лицо». Сама украинка предполагает, что мужа могли убить его же сослуживцы, с которыми он конфликтовал.

Вдова российского оппозиционера и бойца «Легиона «Свобода России» (ЛСР, признан террористической организацией, запрещен в РФ) Ильдара Дадина заявила, что ее мужа могли убить его же сослуживцы из-за конфликта.

«Они кремировали его тело и похоронили прах, я начинаю все больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов (так она называет российских военнослужащих. — Прим. «Газеты.Ru»), а не получил пулю в спину. Что, война все спишет?» — говорится в посте Александры Свечниковой в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам женщины, военные власти несколько раз меняли версии о том, как погиб Дадин. Сначала ей сообщили, что ее супруг погиб в результате артобстрела, потом, что в результате атаки дрона, а в конце заявили, что «в результате автоматного огня».

Свечникова утверждает, что, как только узнала о смерти Дадина, сразу же написала бойцу «Легиона» Алексею Барановскому (признан в РФ иностранным агентом) с просьбой выдать тело и оставила свои контакты. Не получив ответа, она позвонила напрямую руководству ЛСР, где служил Дадин.

«Эти сволочи стали надо мной издеваться: сначала отправили меня в свою «пресс-службу», а под конец (25 октября) прямым текстом отказались выдать тело мужа, нагло заявив, что похоронят его «по своим правилам», — сообщила вдова Дадина.

Она уточнила, что обращалась также в минобороны Украины, генштаб, к Уполномоченному по правам человека при Верховной раде, в Генпрокуратуру, в администрацию Владимира Зеленского и к руководству ТЦК. Нигде ей помочь не смогли.

При этом, по словам женщины, у командования ЛСР все это время был паспорт Дадина со штампом о браке и копия свидетельства о браке, то есть не знать о наличии у погибшего официальной вдовы они не могли. В то же время на заявление Свечниковой они ответили, что Дадин при принятии на военную службу не указывал ее как жену или близкое лицо, которому следует сообщить в случае его гибели или ранения.

«Кроме того, за время военной службы он не высказывал никаких устных просьб по поводу передачи тела или его личных вещей вам в случае гибели», — говорится в ответе, скриншот которого опубликовала вдова.

В итоге Дадина похоронили на Байковом кладбище Киева «без ведома и разрешения» семьи.

Свечникова — гражданка Украины. Она подчеркнула в своем посте, что планировала похоронить мужа на одном из кладбищ украинской столицы рядом с могилой ее отца. На похороны Дадина должны были приехать сослуживцы и «украинские друзья, с которыми он был на Майдане еще в 2014 году».

О том, что Дадин погиб в Волчанске Харьковской области, стало известно 6 октября. Ему было 42 года.

Конфликты в ЛСР

Свечникова также заявила, что муж рассказывал ей о конфликтах с командованием ЛСР и даже высказывал опасения, что его могут убить.

«Ильдар мне рассказывал, что у него конфликты с командованием ЛСР из-за того, что в результате их пиар-акций (например, в Теткино) бессмысленно гибли его побратимы», — указала вдова Дадина.

«Еще он добавил, что из-за этих конфликтов он уже опасается пули в спину », — добавила она.

«Изначально я против насилия»

Дадин родился 14 апреля 1982 года в подмосковном городе Железнодорожном и проживал там до отъезда из России. Известно, что у него есть два брата и сестра.

Он служил в армии, но был комиссован раньше срока из-за того, что нанес себе увечья в знак протеста против дедовщины. После службы устроился на должность охранника. Потом работал курьером и грузчиком.

Участвовал в мирных протестах за честные выборы с конца 2011 года, став одним из его символов.

Был первым человеком, осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга (из-за этого статью назвали «дадинской»). В январе 2015 года во время акции в поддержку Алексея и Олега Навальных, которым незадолго до этого вынесли обвинительный приговор по делу «Ив Роше», Дадина в очередной раз арестовали на 15 суток, а после завели уголовное дело.

Тюремный срок он отбывал в карельской колонии, где жаловался на регулярные пытки. По его словам, сотрудники ФСИН били его, топили в унитазе, подвешивали за наручники и угрожали изнасилованием. Конституционный суд раскритиковал «дадинскую статью», и в 2017 году Верховный суд освободил Дадина, после чего он отсудил у государства 2 млн 200 тыс. рублей компенсации.

Весной 2022 года переехал в Польшу, а затем перебрался на Украину и вступил в «Легион «Свобода России» (ЛСР, признан террористической организацией, запрещен в РФ). Он отмечал, что «изначально против насилия», но в некоторых ситуациях оно является необходимым.

«Если ты говоришь, что ты против убийств, поэтому не можешь взять в руки оружие, — это гнусное, лживое лицемерие, потому что своим бездействием ты позволяешь совершаться массовым убийствам», — объяснял он свое решение.

Дадин взял себе позывной «Ганди».