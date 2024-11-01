Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Нужно видеозавещание Зеленского»: Кулеба рассказал о просьбе США накануне спецоперации

Экс-министр Кулеба: США предложили Зеленскому подготовить видеозавещание

close

Президент Украины Владимир Зеленский

Olivier Matthys/Reuters
Власти США были уверены в поражении Украины в вооруженном конфликте с Россией и просили президента Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО, рассказал бывший министр иностранных дел страны Кулеба. В этом же фильме журналист Саймон Шустер сообщил, что вице-президент США Камала Харрис до начала спецоперации рекомендовала украинскому лидеру «готовиться к созданию правительства в изгнании» и искать решения, чтобы «подготовить Украину к партизанской войне».

Признания экс-министра

Вашингтон перед началом специальной военной операции посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому записать видеообращение с завещанием, рассказал экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Этот совет украинскому лидеру просили передать на конференции в Мюнхене, которая проходила 18-20 февраля 2022 года.

«Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что возвращаюсь, он сказал: «Ну тогда нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание, на всякий случай», — рассказал Кулеба в документальном фильме украинского телеканала ТСН «USA-UA: Секретные файлы Белого дома», который опубликован на YouTube.

close

Дмитрий Кулеба

Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-министр пояснил, что Вашингтон обратился к Зеленскому с таким пожеланием из-за опасений, что его могут убить. Также США были уверены, что Украина проиграет.

Биограф Зеленского

В этом же фильме американский журналист Саймон Шустер, биограф Зеленского, рассказал, что перед началом спецоперации вице-президент США Камала Харрис посоветовала Зеленскому «готовиться к созданию правительства в изгнании», а также искать решения, чтобы «подготовить Украину к партизанской войне».

В январе 2024 года была опубликована книга Шустера «Шоумен». В ней автор рассказал о первых месяцах жизни Зеленского после начала СВО. Как написал журналист со слов людей из ближайшего окружения украинского президента, он находился в бункере, расположенном под его резиденцией в Киеве.

По информации Шустера, украинский лидер в первое время почти не спал, «жужжание его телефона» почти не прекращалось. Есть в укрытии было «особо нечего», там были в основном консервы и сладости. Позднее ситуация стала налаживаться: появилось горячее питание, спортивный инвентарь, даже был небольшой запас алкоголя.

Зеленский в бункере

5 октября со слов экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга газета Financial Times тоже писала о нахождении Зеленского в бункере в начале СВО. Как рассказал изданию тогдашний лидер альянса, он не мог связаться с Зеленским два дня.

Вскоре разговор состоялся. Вспоминая о беседе с Зеленским после начала операции на Украине, Столтенберг заявил британскому изданию, что «этот телефонный разговор был довольно трудным», поскольку президент Украины сильно боялся за свою жизнь и требовал от альянса невыполнимых действий, в частности, введения бесполетной зоны над страной.

В ноябре 2023 года Зеленский рассказал британской газете The Sun, что пережил «пять или шесть» покушений. Президент Украины отмечал, что панику у него вызвала только первая попытка ликвидации. Он не уточнил, когда именно его впервые хотели убить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами