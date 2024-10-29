Нелегалы стали совершать в три раза больше преступлений. Депутаты принимают новые законы Госдума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом

Госдума одобрила в третьем чтении поправки, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. Один из законопроектов признает отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, число таких преступлений выросло в три раза в текущем году. Также поправки приравнивают организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, если она была совершена группой лиц.

Депутаты Госдумы приняли законопроект, который относит к отягчающим обстоятельствам совершение преступления человеком, находящимся в России нелегально. Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин привел данные статистики Следственного комитета, которая говорит о том, что «в этом году число таких преступлений увеличилось в три раза — до 8 тыс. эпизодов».

Законопроект подготовила большая группа депутатов, в том числе глава комиссии ГД по миграционной политике Ирина Яровая и сам Володин.

Последний шокирующий случай с участием мигранта произошел на прошлой неделе. Пьяный нелегал избил до смерти писательницу Раису Кирсанову. Пожилая женщина не заперла на ночь замок. В ее подъезд зашел нетрезвый мужчина и начал бродить по этажам, ломясь во все двери, пока не дошел до квартиры Кирсановой. Попав внутрь, он набросился на хозяйку с кулаками.

Соседи, услышав крики пенсионерки, вызвали полицию. Силовики оперативно прибыли на место и успели задержать нападавшего. Кирсанову госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и обширными гематомами, но врачи не смогли ее спасти.

Задержанный — 39-летний нелегал из Киргизии.

«Нелегалов больше не будет»

Российские власти начали предпринимать активные шаги по ужесточению миграционной политики после теракта в «Крокус Сити Холле». Главными обвиняемыми по уголовному делу о теракте проходят иностранцы, в основном — граждане Таджикистана.

В начале октября вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивал, что России нужны трудовые ресурсы, однако их получение должно проходить в строгом соответствии с законом. Он предложил совместно с Таджикистаном создать рабочую группу и «расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран».

При этом вице-премьер подчеркнул, что нелегальной миграции в России «больше не будет».

За мигрантов тогда вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал «не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран» и предположил, что кто-то «специально сталкивает россиян с соседними братскими регионами».

«Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — говорилось в посте Кадырова.

Он добавил, что среди мигрантов есть нарушители, однако законопослушных людей — «намного больше».

Ужесточение законов

Сегодня Госдума также одобрила еще один законопроект, касающийся мигрантов: приняты поправки об отнесении к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Согласно законопроекту, за такие преступления предлагается сажать в тюрьму на сроки от 8 до 15 лет , штрафовать на суммы от 3 до 5 млн рублей , а также лишать права занимать определенные должности на срок до 10 лет .

Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет 7 лет лишения свободы. Однако, по словам Володина, как правило, преступники либо не получают реальных сроков, либо проводят за решеткой не более года. Так, в 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до года.

Поправки также увеличивают ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. Виновникам грозят сроки от 2 до 6 лет .

За фиктивную регистрацию и постановку на учет нелегалов в 2023 году осудили 8307 человек. Подавляющее большинство из них — граждане РФ.

За 7 месяцев 2024 года число подобных преступлений выросло на 14%, подчеркнули в Госдуме.