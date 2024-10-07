«Средневековые подходы»: Кадыров заступился за мигрантов Кадыров призвал отказаться от «средневековых подходов» по отношению к мигрантам

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран» и выступил против резкого ужесточения миграционной политики в России. Он высказал мнение, что кто-то «специально сталкивает россиян с соседними братскими регионами», и призвал менять миграционное законодательство «не таким отвратительным образом». В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов по борьбе с незаконной миграцией, а в правительстве заявили, что в РФ ее «больше не будет».

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал принимаемые в России меры по ужесточению миграционной политики и призвал «не бросаться на всех неместных».

«Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — написал он в Telegram.

Глава республики выразил уверенность, что «кто-то целенаправленно сталкивает» Россию с соседними братскими регионами. По его мнению, проблему мигрантов невозможно решить «массовым выдворением» граждан других стран, так как ее корень кроется не в самих приезжих, а в «безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы».

«Разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а, напротив, только усугубим ситуацию. Уж лучше хотя бы теперь наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере. Но никак не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран», — призвал Кадыров.

Политик добавил, что некоторые мигранты нарушают законы, однако законопослушных людей среди них «намного больше».

«Призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса», — заключил глава Чечни.

Ужесточение миграционной политики

Российские власти начали предпринимать активные шаги по ужесточению миграционной политики после теракта в «Крокус Сити Холле»: в результате вооруженного нападения террористов на концертный зал 22 марта пострадали сотни человек. Главными обвиняемыми по уголовному делу о теракте проходят иностранцы, в основном — граждане Таджикистана.

В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Как пояснила вице-спикер нижней палаты, глава комиссии палаты парламента по вопросу миграционной политики Ирина Яровая, сейчас перед законодателями стоит задача сделать организацию нелегальной миграции невыгодной и пресечь любые незаконные действия, которые наносят вред общественным и государственным интересам.

Авторы проектов предлагают считать незаконное пребывание в стране отягчающим обстоятельством для преступлений, а организацию незаконной миграции — особо тяжким преступлением.

Кроме того, предусмотрены меры по блокировке сайтов с незаконными миграционными услугами, ужесточение наказаний за подделку документов и фиктивную регистрацию, а также запрет посредникам проводить экзамены на знание русского языка.

За подделку документов планируется ввести штрафы в размере до 10 млн рублей для юридических лиц, а за фиктивную регистрацию и учет — лишение свободы на срок до пяти лет.

«Абсолютно легально»

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин после заседания таджикско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в начале октября заявил, что России нужны трудовые ресурсы, однако их получение должно проходить в строгом соответствии с законом.

«Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», — сказал зампред правительства.

Он предложил совместно с Таджикистаном создать рабочую группу и «расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран».

«Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие», — пояснил Хуснуллин, пообещав урегулировать «все неурегулированные вопросы».

При этом вице-премьер подчеркнул, что нелегальной миграции в России «больше не будет».