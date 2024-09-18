«Лучше бы мы их не видели». Сможет ли Россия обойтись без мигрантов? Экономист Ивахнюк: мигранты стали предпочитать России Южную Корею и Британию

С января 2025 года в Подмосковье мигрантам запретят работать в торговле, в спорте, здравоохранении и образовании. Ряд подобных ограничении ввели уже как минимум в 40 регионах. Еще более 20 законодательных инициатив ожидают рассмотрения в Госдуме. Исчезнут ли мигранты из России — разбиралась «Газета.Ru».

«Женщины боятся выходить из дома»

Новый квартал в столичном районе Аннино — сплошь яркие многоэтажки. Стены лифтов, еще обшитые фанерой, исписаны номерами телефонов. Так свои услуги рекламируют грузчики. Точнее, «гурчики» и «гуричики».

В двух шагах от ЖК — метро «Лесопарковая». Отсюда же стартуют автобусы до многофункционального миграционного центра в Сахарово.

«Поток мигрантов просто нон-стопом идет с утра начиная и до самого вечера. Самый большой — где-то в районе часа пик, это 8-9 утра, и, наверное, 7-8 вечера, — рассказывает «Газете.Ru» местная жительница Ольга. — Вечером немного некомфортно, потому что они собираются у шаурмечной толпой, и, когда выходишь из метро, на тебя все смотрят. К счастью, за год всего раз свистели вслед. Причем я не была в каком-то откровенном наряде — платье было закрытое, в пол».

В московском поселении Кокошкино ситуация сложнее.

«Через наш ЖК проходит дорога от деревни Шарапово до станции МЦД, мы называем ее «шелковый путь». По ней рабочие от складов ходят к станции, причем не всегда трезвые», — делится в разговоре с «Газетой.Ru» местная жительница Анастасия.

Тропинка идет через поле, на котором расположен стройгородок. Освещения нет.

Росгвардия, по словам Анастасии, патрулирует улицы редко, полиция в случае инцидентов едет долго, так что за порядком во дворах взялись следить «добровольцы».

«Женщины боятся выходить из дома, и мы стали думать, как решить проблему, — рассказывает житель ЖК Артем. — Списались с мужчинами из нашего ЖК и создали дружину. Сейчас в ней 65 человек. По вечерам сами обходим район, смотрим, чтобы все было в порядке».

В середине августа столичный СК начал в поселке проверку по признакам организации незаконной миграции.

С глаз долой

Вплоть до прошлого года количество россиян, поддерживающих трудовую миграцию и выступающих против нее, было примерно одинаковым.

По словам руководителя Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН Владимира Мукомеля, отношение к приезжим начало меняться после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и ряда других инцидентов, которые широко освещались в СМИ.

close Здание концертного зала «Крокус Сити Холл», 26 марта 2024 года Кирилл Каллиников/РИА Новости

«У населения были другие проблемы — в первую очередь социальная и экономическая ситуация. Сейчас мы вновь видим вспышку ксенофобских настроений, хотя подавляющее большинство по-прежнему занимает нейтральную позицию по отношению к трудовым мигрантам. В духе: «Они нам нужны, чтобы убирать снег, мусор, но лучше бы мы их не видели», — пояснил Мукомель в беседе с «Газетой.Ru»

Режим пребывания мигрантов был ужесточен и на законодательном уровне. Уже приняты законы о введении «режима высылки» иностранцев и ужесточены правила продажи сим-карт приезжим. Еще более 20 инициатив находятся на рассмотрении в нижней палате парламента.

Что говорит статистика В марте генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что количество совершенных мигрантами преступлений в 2023 году в России возросло на 75%.



Правда, согласно официальной статистике МВД, преступность среди иностранцев последние годы колеблется в районе 2% от общего числа нарушений. Более того, за семь месяцев 2024 года их стало меньше — 23,8 тыс.



«Конечно, среди мигрантов есть и преступники, и не чистые на руку люди. Но статистика свидетельствует о том, что преступность среди них ниже, чем среди россиян. Мигранты приезжают для того, чтобы работать. Преступления они чаще всего совершают против своих же сограждан, потому что прекрасно понимают, что любые проблемы с правоохранительными органами влекут за собой тяжелые последствия, их просто депортируют», — отметил Мукомель.



А вот количество нарушений в сфере официального оформления мигрантов растет. В 2024 году за организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию и постановку на учет было возбуждено 28,2 тыс. дел. Двумя годами ранее — на 4 тыс. меньше.

Не отстают и регионы. Ограничения на трудоустройство мигрантов приняли как минимум в 40 регионах. Чаще всего запреты касаются сфер, где россияне регулярно сталкиваются с иностранцами — общепиты, такси и автобусы, ларьки.

Так, с января 2025 года в Подмосковье мигрантам запретят работать в торговле, сфере социальных услуг, спорте, культуре, здравоохранении и образовании.

«За три года у нас существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранной рабочей силой», — объяснила инициативу зампред правительства региона Наталия Масленкина.

При этом анализ данных сервиса КонсультантПлюс показывает, что ни один из субъектов не запретил работать мигрантам в сфере строительства домов или автомобильных дорог. Вводить такие ограничения не позволяет дефицит кадров — по оценке экспертов, именно в этих сферах задействовано больше всего иностранцев.

16 сентября 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительстве в 200 тыс. человек. Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» президент Национального объединения строителей Антон Глушков, прежде всего, речь идет о рабочих профессиях. Не хватает бетонщиков, арматурщиков, штукатуров, сварщиков, каменщиков и отделочников.

«Согласно данным, которые мы получаем от наших коллег, такая ситуация наблюдается практически во всех регионах. По оценкам Минстроя России на конец 2023 года на строительных объектах были трудоустроены порядка 800 тыс. иностранных рабочих. Сегодня вопрос о необходимости их привлечения в строительство вновь актуален. Они могут закрыть позиции, которые не требуют специальной квалификации, что позволит снизить кадровый голод, особенно в сегменте инфраструктурного строительства», — пояснил Глушков.

Но проблемы есть и в других отраслях. По словам представителя компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольги Борисовой, всего России нужно ежегодно привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн иностранных работников, а к 2030 году из-за демографического кризиса дополнительно потребуются порядка двух миллионов человек.

«Уже сейчас в Калининграде не хватает поваров, на Алтае — фрезеровщиков, токарей, наладчиков, пищевиков и работников торговли, в Томской области — сотрудников обрабатывающей промышленности, торговли, пищевой и оборонной отраслей, в Красноярске — металлургов, строителей, сотрудников ЖКХ, образования», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

close Константин Михальчевский/РИА Новости

По подсчетам HR-холдинга Ventra, активным привлечением рабочей силы из-за рубежа занимается каждое пятое предприятие.

«Острый дефицит наблюдается в ретейле, не хватает складских рабочих. Нехватка кадров также в производственном секторе. Предприятия вынуждены повышать заработную плату и предлагать дополнительные льготы для привлечения и удержания работников, а это сказывается на расходах и ценах продукции», — объяснил Андрей Кладов, директор приложения «Мигрант Сервис».

Как отметил Мукомель, уже введенные ограничения на работу мигрантов коснулись тех сфер, которые заметны для россиян, но не обязательно зависят от иностранной рабочей силы.

«При обсуждении вопросов миграции в России сталкиваются две позиции. Одна исходит из того, что страну ждут серьезные демографические, экономические и социальные вызовы, и для их решения нужно заниматься адаптацией и интеграцией иностранцев в обществ, чтобы они могли связать свое будущее с Россией. Вторая — это политика с опорой на русское православное культурное ядро. Приток иноэтничных людей его, конечно, размывает. Наша миграционная политика, мягко говоря, вальсирует между этими альтернативными подходами». Владимир Мукомель Руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН

Дополнительные ограничения, как полагают эксперты, скажутся на экономике, и при этом не помогут в борьбе с теми мигрантами, кто и так вне закона.

«Да, введение нового миграционного режима высылки для незаконно находящихся иностранцев — это правильная новелла. Странно, что сейчас нелегальный мигрант может приобрести в России недвижимость, оформить кредиты. Но вводить запрет на приезд членов семьи, которые тоже могли бы легально работать, или ограничивать пребывание годом — излишние меры», — считает руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова.

Примеры, когда отток рабочих обернулся проблемами в сфере услуг, уже были. Так, в июле 2024 продукты исчезли из «Пятерочек» в ряде городов Золотого кольца России. В X5 Group, управляющей сетью магазинов, объяснили, что виной всему нехватка рабочих, связанная в том числе с отъездом мигрантов.

О сокращении потока иностранцев говорит и доктор экономических наук, член Глобальной Ассоциации экспертов по миграционной политике Ирина Ивахнюк.

По ее словам, граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, которые традиционно ездили в России, переориентировались на Южную Корею, Саудовскую Аравию, Великобританию, Израиль, Турцию, Германию и другие страны.

«Изменения векторов трудовой миграции из стран Центральной Азии начали проявляться лет 6-7 назад, но в последние годы этот тренд приобрел большую отчетливость и институционализацию — появились межправительственные соглашения о трудовой миграции, программах привлечения рабочей силы и т.д.», — объяснила Ивахнюк в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению специалиста, решать проблему нехватки рабочей силы должны «внутренние меры». Это повышение производительности труда, автоматизация, применение искусственного интеллекта, реформирование профессионального образования с учетом спроса и многое другое. Но пока они не работают в России в достаточных масштабах — без привлечения работников из-за рубежа не обойтись.