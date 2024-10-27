«10% страны оккупированы Россией». В Тбилиси отказались восстанавливать дипотношения с Москвой Кобахидзе: у Грузии нет планов восстанавливать дипотношения с Россией

Грузия не планирует восстанавливать дипотношения с Россией, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, Тбилиси в принципе не поддерживает серьезные отношения с другими внешнеполитическими игроками, а дипломатические переговоры с Москвой «пока только намечаются». Одновременно в Грузии надеются на перезагрузку отношений с Западом.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Москвой.

«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет», — отметил Кобахидзе в ходе сегодняшнего брифинга.

Он добавил, что отсутствие глубоких связей с внешнеполитическими игроками не увеличивает вероятность установления прочных дипломатических отношений с Россией.

«Извините. Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10% территории (Абхазия и Южная Осетия) оккупированы Российской Федерацией <...> дипломатические переговоры пока только намечаются», — подчеркнул премьер.

Политик также указал, что власти Грузии надеются перезагрузить отношения с Западом, в частности, с США и ЕС.

«Безусловно, мы недовольны отношениями [с Западом] и не раз сообщали о важности их перезагрузки <...> надеемся, что этот процесс начнется с первых месяцев следующего года», — отметил Кобахидзе.

Он добавил, что потенциальное улучшение отношений с Грузией необходимо как Вашингтону, так и Брюсселю.

А что Москва?

Российские власти, наоборот, демонстрируют желание развивать взаимодействие. К примеру, в октябре президент Владимир Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания, в том числе в целях получения образования».

В Кремле объяснили нововведения диалогом народов, «который никогда не прекращался» , и поддержанием гуманитарных отношений между двумя странами.

В 2023 году Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Одновременно был отменен введенный в 2019 году запрет на полеты российских самолетов в Грузию и на продажи туристических туров в эту страну.

Дипломатические отношения России и Грузии были разорваны в августе 2008 года, когда войска Грузии атаковали Южную Осетию. Россия, защищая жителей республики, ввела туда свои войска. Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, в то время как Тбилиси до сих пор считает эти территории грузинскими.

Несмотря на отсутствие дипотношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получает 54,2%, а оппозиция вместе около 37%.

При этом в начале октября Кобахидзе, представляя предвыборную программу «Грузинской мечты», называл урегулирование конфликта с Россией одним из главных приоритетов.