Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что урегулирование конфликта с Россией является одним из важнейших приоритетов страны на ближайшие годы. Его слова приводит ТАСС.

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией также являются одним из важнейших приоритетов», — сказал Кобахидзе.

С такими словами он выступил, представляя предвыборную программу правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Глава кабмина подчеркнул, что власти сделают все для того, чтобы не допустить в республике «майдана» и «украинизации».

Председатель парламента республики Шалва Папуашвили отмечал, что Западу не следует проявлять «двойные стандарты» в связи с намерением действующих властей Грузии в случае победы на предстоящих выборах обратиться в Конституционный суд и объявить вне закона партию «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили.

Ранее в Грузии предупредили о планах внешних сил стереть страну с карты.