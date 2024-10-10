«Мощный ход»: Путин расширил безвиз для граждан Грузии

Владимир Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии, отменив ограничения для тех, кто приезжает в Россию на работу, учебу или «на срок более 90 дней для временного пребывания». В Кремле объяснили это решение гуманитарными отношениями между странами. Для остальных категорий грузинских граждан визовый режим, действовавший с 2000 года, был отменен в 2023-м, тогда же было возобновлено авиасообщение между странами.

Президент Владимир Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, безвизовый режим теперь распространяется на граждан Грузии, приезжающих в Россию «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания, в том числе в целях получения образования».

В Кремле объяснили нововведения диалогом народов и поддержанием гуманитарных отношений между двумя странами.

«Межгосударственные отношения — это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [— другое]», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что такой диалог никогда и не прерывался, а в качестве примера напомнил о достаточно большой грузинской диаспоре в России и о росте турпотока в Грузию из РФ.

Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия назвал расширение безвиза «мощным ходом», сблизившим Москву и Тбилиси.

«Это был очень мощный ход. Получили по носу наши западные так называемые партнеры», — сказал он в беседе с «Известиями», выразив уверенность, что в будущем отношения России и Грузии будут развиваться в позитивном ключе.

Решение о расширении безвизового режима было принято чуть более чем за две недели до парламентских выборов Грузии: они состоятся 26 октября. По результатам опроса, проведенного Edison Research, пока на них лидирует правящая партия «Грузинская мечта» — за нее готовы проголосовать 33% избирателей. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, представляя предвыборную программу «Грузинской мечты», называл урегулирование конфликта с Россией одним из главных приоритетов.

В 2008 году начался вооруженный грузино-югоосетинский конфликт. Россия ввела в регион свои войска для защиты российских граждан и миротворцев, что привело к отступлению грузинской армии. В том же году РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Отмена виз

10 мая 2023 года Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года (РФ ввела его для предотвращения проникновения чеченских боевиков с территории Грузии). Сейчас для въезда в Россию гражданам Грузии достаточно лишь предъявить паспорт.

Одновременно Путин отменил введенный в 2019 году запрет на полеты российских самолетов в Грузию и на продажи туристических туров в эту страну.

15 мая 2023-го грузинские авиавласти выдали разрешение на полеты по маршруту Москва — Тбилиси российской авиакомпании «Азимут». Первый после четырехлетнего перерыва рейс вылетел из Москвы 19 мая. А 20 мая полеты в Россию возобновил грузинский перевозчик Georgian Airways. Сейчас между городами России и Грузии также летает Red Wings.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала отмену виз «очередной провокацией» со стороны Москвы. Она заявила, что возобновление прямых перелетов и снятие визовых ограничений «неприемлемо», пока Россия «оккупирует территорию» Грузии и ведет «военную спецоперацию» в соседней стране.

После возобновления авиасообщения в Грузии прошли акции против приезда российских туристов. В июле в порту Батуми закидали яйцами российских туристов, сошедших с круизного лайнера Astoria Grande. Полиция задержала более 20 человек.

Путин был удивлен такой реакцией.

«Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно», — сказал он.

По словам российского лидера, он хотел поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, а также российский бизнес и граждан, которые любят соседнюю страну.

Каждый пятый прибывший в Грузию в апреле-июне 2024 года иностранец — из России. Это свыше 312 тыс. человек из общего объема в 1,5 млн иностранцев.

Россияне показали наибольшую платежеспособность: в среднем каждый российский турист потратил за поездку $670, а, к примеру, турецкий — лишь $460, пишет портал Tourdom. Из 1 млрд 91 млн долларов общего дохода Грузии по линии туризма за отчетный квартал доля россиян составила 19,2%, турков — 15,5, а жителей ЕС — лишь 12,7%.

В настоящее время для пересечения границы россиянам достаточно предъявить загранпаспорт. Ограничение пребывания — 1 год. С января 2026 года для въезда в Грузию туристам потребуется страховой полис.

Весной 2024 года в Киеве потребовали от Тбилиси прервать авиасообщение с Москвой, назвав этот шаг одним из условий нормализации отношений между странам.

«Если действительно говорить о «нормализации», то для этого есть план: выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение из РФ, чего требует сам грузинский народ, прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций. Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», — заявил тогда лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.