Сеул задумался об отправке военных на Украину. Так Южная Корея хочет ответить КНДР Newspim: Южная Корея обсуждает отправку своих военных на Украину

Южная Корея может отправить военных на Украину для участия в конфликте против России. Так Сеул хочет ответить Пхеньяну, который якобы уже отправляет солдат на помощь ВС РФ. В Москве отрицают участие северокорейцев в СВО, а представитель Северной Кореи в ООН заявил, что это «беспочвенные стереотипные слухи».

Сеул рассматривает возможность отправки на Украину своих военных экспертов и разведчиков, сообщает со ссылкой на источники южнокорейское новостное агентство Newspim. Это будет сделано в ответ на присутствие в регионе солдат из КНДР, которые якобы будут воевать на стороне России. Москва и Пхеньян информацию о северокорейских солдатах в рядах ВС РФ отрицают.

В сообщении Newspim со ссылкой на представителя разведки говорится, что правительство и военные Южной Кореи «рассматривают план отправки персонала, включая офицеров разведки и экспертов по тактике противника». «Южнокорейский персонал» на Украине может допрашивать северокорейских пленных, он также предоставит Киеву сведения о принципах действий северокорейских подразделений, психологии и моральном духе солдат, а также сможет собрать новую информацию о действиях армии КНДР, которая может быть полезна Южной Корее, поясняет агентство.

«Чтобы отреагировать на ситуацию, когда Северная Корея направляет в Россию крупномасштабные боевые войска, мы рассматриваем возможность отправки соответствующего количества личного состава, состоящего из экспертов в области северокорейской разведки и тактики противника», — сказал представитель южнокорейской разведки.

По его словам,

специалисты из Южной Кореи будут «участвовать в газетных репортажах», а также выступать в качестве переводчиков, «если северокорейские солдаты, задействованные в войне на Украине, попадут в плен».

Кроме того, они будут отвечать за дальнейшие меры в случае, если пленные захотят получить убежище в Южной Корее.

Источник Newspim в Сеуле, связанный с КНДР, сказал, что «Зеленский демонстрирует большую обеспокоенность решением Северной Кореи отправить войска». «Весьма вероятно, что он обратился к правительству Южной Кореи с просьбой направить группу военной поддержки или персонал, специализирующийся на борьбе с КНДР», — добавил он.

Пока не решено, объявлять ли об отправке специалистов официально: решение зависит от позиции политического руководства Украины и Южной Кореи, пояснил источник.

КНДР на Украине?

О том, что КНДР «фактически включилась» в конфликт, 14 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок о намерениях россиян на осень — зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи», — сообщил Зеленский в вечернем видеообращении.

Тогда же президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который был подписан 19 июня в ходе визита в КНДР.

Днем ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по вопросу северокорейских солдат в России. По его словам, 1,5 тыс. спецназовцев КНДР уже находятся на Дальнем Востоке, а всего Пхеньян планирует направить на СВО 12 тыс. солдат элитных подразделений.

В Пентагоне не смогли подтвердить эту информацию и продолжают изучать вопрос.

В Кремле участие северокорейцев в спецоперации отрицают. «Это похоже на очередную утку информационную» , — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Беспочвенные слухи»

В понедельник, 21 октября, Северная Корея впервые прокомментировала информацию об отправке своих войск на российскую СВО. КНДР отвергла как «беспочвенные слухи» обвинения Южной Кореи, что она отправляет солдат для участия в конфликте на Украине на стороне России. Пхеньян заявил, что его отношения с Москвой являются «законными и основанными на сотрудничестве».

«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами», — заявил представитель Северной Кореи в ООН в ходе заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности (цитата по южнокорейскому агентству «Рёнхап»).