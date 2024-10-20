110 дронов уничтожены над территорией РФ. Военная операция, день 970-й

Один человек погиб, еще семь получили ранения в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщили в областной военной администрации.
Кроме того, поврежден объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, административное здание, многоэтажный и восемь частных домов.
«Не нужно говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном. Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада», — губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости
Количество пострадавших от атаки двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу вечером 19 октября возросло до 17 человек, из них восемь находятся в больнице, сообщил глава городского Совета обороны Александр Вилкул.
«Ущерб украинским экосистемам оценивается в $65 млрд. Треть украинских лесов и 20% природоохранных территорий Украины уже пострадала от войны», — премьер-министр Денис Шмыгаль
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея направила войска в Россию, но добавил, что такой шаг вызовет беспокойство, если окажется правдой — Reuters
🔴 Украинская противовоздушная оборона ликвидировала около десяти ударных дронов на подступах к Киеву, сообщает пресс-служба городской военной администрации.
В Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
❗️ Четыре сотрудника пожарной части получили осколочные ранения после атаки БПЛА на промзону в Дзержинске Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
🔴 Минобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи 110 украинских беспилотников: 43 БПЛА над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, восемь – над Нижегородской, семь – над Белгородской, шесть – над Брянской, один – над территорией Московской области.