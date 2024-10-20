110 дронов уничтожены над территорией РФ. Военная операция, день 970-й

09:09

Один человек погиб, еще семь получили ранения в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщили в областной военной администрации.

Кроме того, поврежден объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, административное здание, многоэтажный и восемь частных домов.